Incubo nella casa di Agatha Christie, 100 visitatori restano intrappolati per ore Un gruppo di 100 visitatori è rimasto bloccato nella casa della famosa scrittrice di gialli britannica Agatha Christie, immersa nella campagna inglese. Il motivo? Il maltempo ha fatto cadere un albero che ha bloccato la strada di accesso.

A cura di Ida Artiaco

Oltre 100 persone sono rimaste intrappolate per diverse ore a Greenway nell'ex casa della famosa scrittrice di gialli britannica Agatha Christie, immersa nella campagna inglese. È successo venerdì scorso, come riporta la CNN.

L'episodio avrebbe potuto essere tratto direttamente dalle pagine di uno dei romanzi gialli della scrittrice: il gruppo di turisti è rimasto bloccato dopo che il maltempo ha abbattuto un albero, che ha bloccato la strada a senso unico che conduceva alla proprietà nella contea del Devon, e che impediva la circolazione in entrata e in uscita.

Una delle visitatrici, Caroline Heaven, ha contattato l'agenzia di stampa locale Devon Live per spargere la voce che circa 100 turisti erano rimasti intrappolati nell'area dell'ex casa per le vacanze di Christie, morta nel 1976. Il Britain’s National Trust, che gestisce il sito, ha rapidamente pubblicato un messaggio sul suo sito web, annunciando che un grande albero era caduto sulla strada a senso unico che porta a Greenway. "Stiamo facendo di tutto per garantire il loro comfort nell'attesa che la situazione torni sotto controllo", ha detto un portavoce.

I turisti bloccati si sono tenuti occupati bevendo tazze di tè e giocando a croquet sul prato, ha detto Heaven a Devon Live. "Ci stanno coccolando ma devo ammettere che è un po' strano", ha aggiunto. I visitatori intrappolati avrebbero anche avuto il tempo di esplorare i giardini recintati della tenuta e la famosa rimessa per barche che funge da scena del crimine nel romanzo di Christie intitolato "La sagra del delitto" del 1956.

Ma, a differenza dei romanzi gialli della famosa scrittrice inglese, quanto successo venerdì ha avuto un lieto fine, con i visitatori che sono riusciti a tornare sani e salvi alle proprie abitazioni. Tuttavia, il National Trust ha avvertito sabato che la tenuta di Greenway è destinata a rimanere chiusa per qualche giorno a causa dei "ingenti danni causati dalla tempesta" che ha subito.