Incidente in Croazia, coinvolto gruppo di italiani: scontro tra camion e furgone, sei feriti gravi Gravissimo incidente sull’autostrada Zagabria-Dubrovnik, vicino allo svincolo di Zagvozd. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, “il conducente italiano alla guida del Mercedes, non ha adeguato la velocità”.

A cura di Biagio Chiariello

Sei cittadini italiani sono rimasti gravemente feriti nella giornata di ieri, venerdì 2 giugno, in un incidente stradale avvenuto sulla A1, all’uscita di Zagvozd, in direzione di Dubrovnik (Ragusa), a circa 60 km a sud di Spalato, in Croazia. Sono stati trasportati all’ospedale del capoluogo della Dalmazia. Lo ha reso noto oggi, sabato 3 giugno, la Questura locale e l'agenzia di stampa croata Hina.

L’incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 8 quando, secondo le nuove informazioni della polizia, sull'autostrada Zagabria-Dubrovnik, allo svincolo Zagvozd, si è verificato uno scontro tra un camion guidato da un cittadino croato e un furgone Mercedes Vito al cui volante si trovava un italiano che trasportava sette suoi connazionali tra i 42 e gli 88 anni.

Il conducente del mezzo pesante ha riportato ferite lievi, mentre almeno sei dei nostri connazionali hanno riportato ferite gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Altri due italiani hanno riportato ferite lievi. Sono stati tutti trattenuti per le cure del caso all’ospedale di Spalato.

“L’uomo che si trovava alla guida della Mercedes evidentemente non ha adeguato la velocità e ha causato l’incidente, andando a tamponare il camion. Sarà presentata un’apposita denuncia nei suoi confronti, dato che nell’incidente ci sono persone gravemente ferite. Per quanto riguarda i feriti, si tratta principalmente di fratture e per fortuna non ci sono persone in pericolo di vita”, ha dichiarato la portavoce della polizia, Antonela Lolić.