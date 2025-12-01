Incidente da incubo sull’autostrada in Usa: tamponamento a catena tra 45 veicoli dopo la nevicata

Il tamponamento a catena nel corso del weekend ha coinvolto ben 45 veicoli tra auto e camion, bloccando interamente un tratto della Interstate 70 nello stato dell’Indiana. All’origine di tutto una tempesta di neve che ha investito il Midwest degli Stati Uniti.

Incidente da incubo nello stato dell’Indiana, in Usa, dove un tamponamento catena nel corso del weekend appena trascorso ha coinvolto ben 45 veicoli tra auto e camion, bloccando interamente un tratto di autostrada per l’intera giornata. Le immagini dell’incidente diffuse dalle autorità locali sono eloquenti, con decine di vetture incolonnate per chilometri, messe di traverso o uscite fuori strada per evitare l'impatto con gli altri mezzi fermi sulla Interstate 70.

All’origine di tutto una tempesta di neve che ha investito il Midwest degli Stati Uniti ricoprendo di una spessa coltre bianca l’intero paesaggio. A complicare il tutto l’intenso traffico tipico dei viaggi successivi alla festa del Ringraziamento. Numerosi gli incidenti in tutta la zona. Quello più grave ma fortunatamente senza feriti gravi, è avvenuto sabato mattina, intorno alle 11:30 nei pressi di Putnamville che ha coinvolto 45 veicoli, secondo il Dipartimento di Polizia dello Stato dell'Indiana.

"Si tratta di un tamponamento del tutto evitabile", ha spiegato il portavoce della polizia dello stato dell'Indiana, aggiungendo: “Bisogna solo guidare con prudenza quando inizia a nevicare, ridurre la velocità, assicurarsi di aver allacciato le cinture di sicurezza e stare tutti attenti”. Il tratto è rimasto chiuso per tutto il giorno per permettere di liberare la strada dai veicoli e poi dalla neve che si era accumulata.

Il grande incidente a catena si è verificato nelle corsie in direzione ovest, ma nelle stesse ore sono stati segnalati anche diversi incidenti in direzione est. Sulla stessa I-70 inoltre altre due incidenti con decine di veicoli sono verificati nello stato del Colorado: uno che ha coinvolto 20 veicoli e l'altro 30. Anche in questo caso nessun ferito grave, come ha confermato la polizia stradale del Colorado, ma anche qui le condizioni di neve hanno avuto un ruolo fondamentale costringendo le autorità a chiudere le strade.