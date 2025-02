video suggerito

Incidente aereo in Kazakistan, report rivela: "Danneggiato da oggetti esterni prima di precipitare" Secondo un report pubblicato oggi sul sito del Ministero dei Trasporti kazako, l'aereo dell'Azerbaijan Airlines precipitato lo scorso dicembre provocando la morte di 38 delle 70 persone a bordo è stato probabilmente danneggiato da "oggetti esterni" prima di cadere.

A cura di Ida Artiaco

L'aereo azero diretto a Grozny, in Cecenia, che si è schiantato in Kazakistan vicino alla città di Aktau il giorno di Natale uccidendo 38 delle 70 persone a bordo è stato probabilmente danneggiato da "oggetti esterni" prima di cadere. È questo il risultato di un'indagine condotta dalle autorità kazake sull'incidente.

Il rapporto preliminare non ha identificato il motivo per cui l'aereo è andato fuori rotta. Il presidente azero Ilham Aliyev ha ripetutamente affermato che l'aereo è stato colpito accidentalmente da terra dalla difesa aerea russa e che ora esige giustizia. Mosca non ha mai confermato ma il presidente Vladmir Putin aveva chiesto scusa per quanto successo "nello spazio aereo russo", seppur fossero in corso accertamenti, che continuano ancora.

L'aereo stava volando da Baku a Grozny nella Russia meridionale, dove il Cremlino ha affermato che i droni ucraini avevano attaccato diverse città in quel momento. Dopo che si era pensato al bird strike o al dirottamento come possibili cause dell'incidente, già alla fine di dicembre l'Azerbaijan Airlines aveva fatto sapere che il velivolo aveva subito "interferenze esterne fisiche e tecniche" secondo una prima indagine sul disastro aereo.

Il rapporto pubblicato oggi sul sito del Ministero dei trasporti kazako afferma che a essere stato danneggiato è stato anche e soprattutto il sistema idraulico dell'aereo. Alcune immagini mostrano infatti che il lato sinistro della sezione di coda era crivellato di buchi. Nel rapporto sono inoltre raffigurati piccoli frammenti che vengono descritti come "oggetti metallici estranei" rimossi dallo stabilizzatore sinistro e dal sistema idraulico dell'aereo. "Per determinare la natura e l'origine dei danni da foratura causati da oggetti estranei saranno effettuati studi ed esami appropriati", ha concluso il report .