Incidente aereo a Birmingham, temporaneamente chiuso l’aeroporto, numerosi voli dirottati in UK

L’aeroporto di Birmingham ha sospeso temporaneamente le operazioni di volo a causa di un incidente che ha coinvolto un piccolo aeromobile. In una nota ufficiale, lo scalo ha annunciato che "la pista è temporaneamente chiusa".

L’aeroporto ha poi aggiunto: "Ci scusiamo per il disagio che ciò potrà causare. Terremo informati i passeggeri già presenti in aeroporto e consigliamo a coloro che devono viaggiare più tardi oggi di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Continueremo a fornire aggiornamenti non appena possibile".

Numerosi voli sono stati dirottati in tutto il Regno Unito. Lo riportano i media britannici. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma secondo quanto riportano alcuni media un aereo ultraleggero avrebbe effettuato un atterraggio d'emergenza sulla pista. Il bilancio sarebbe di un ferito, non grave.

Birmingham è il settimo scalo per volume di traffico del Regno Unito e il terzo al di fuori dell’area londinese. Nel 2023 ha gestito circa 11,5 milioni di passeggeri. Con una rete di oltre 130 collegamenti diretti e più di 450 destinazioni raggiungibili con uno scalo, ospita una trentina di compagnie aeree.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull’incidente, né se ci siano feriti. Le autorità aeroportuali stanno lavorando per ripristinare al più presto la normalità.