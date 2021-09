Incidente a Suez, nave blocca per ora il passaggio nel Canale: è la seconda volta che succede Nuovo incidente nel Canale di Suez dove una gigantesca portacontainer ha bloccato per alcune ore il passaggio causando il ritardo del transito di almeno altre quattro imbarcazioni. Già a marzo scorso si era verificato un episodio simile quando un’altra portacontainer, la Ever Given, rimase bloccata per giorni causando una congestione di 422 navi.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Nuovo incidente nel Canale di Suez, dove una nave battente bandiera panamense ha bloccato per alcune ore il passaggio. Lo ha reso noto l'emittente Al Arabiya, citando fonti locali secondo le quali il traffico è poi ripreso senza problemi. La nave Coral Crystal in viaggio verso Port Sudan sul Mar Rosso, costruita nel 2012, lunga 225 metri e larga 32, si è insabbiata per cause che non sono ancora state chiarite al 54esimo chilometro dell'alveo artificiale provocando il ritardo del transito di almeno altre quattro imbarcazioni, stando a quanto ha poi confermato il presidente dell'Autorità del Canale di Suez (SCA) Osama Rabie. Non è la prima volta che succede un episodio del genere: lo scorso marzo, infatti, la portacontainer Ever Given rimase bloccata per giorni causando una congestione di 422 navi.

Era infatti il 23 marzo quando una delle più grandi portacontainer del mondo bloccò per sei giorni la rotta tra Asia ed Europa. La nave ha potuto lasciare il Canale solo il 7 luglio scorso dopo che è stato raggiunto un accordo tra gli armatori e l'Autorità del Canale di Suez, mentre il traffico aveva ripreso regolarmente il 29 marzo dopo che l'imbarcazione era stata disincagliata da una flotta di rimorchiatori e escavatori egiziani. Era stato chiesto un risarcimento danni di 916 milioni di dollari a causa dei mancati introiti, richiesta poi ridotta a 550 milioni. Il blocco aveva infatti provato grossi problemi dal momento che circa il 10% del commercio mondiale scorre attraverso il Canale. Circa 19mila navi sono passate attraverso Suez lo scorso anno, secondo i dati ufficiali.