Incidente "a catena" tra automobilisti a Vicenza: gravi una donna incinta e un bambino di 10 anni Il bilancio dell'incidente è pesante: quattro persone ferite, tra cui una giovane donna incinta, trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Grave anche un bambino di 10 anni, ricoverato in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte vicentina: quattro motociclette sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza lungo viale Riviera Berica, all’altezza della chiesa di Campedello.

Il bilancio è pesante: quattro persone ferite, tra cui una giovane donna incinta, trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Grave anche un bambino di 10 anni, ricoverato in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Meno gravi le condizioni degli altri due coinvolti: un 23enne, trasferito in ospedale in codice verde, e un 37enne, medicato sul posto dai sanitari.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l’incidente è stato innescato dalla caduta di un motociclista che viaggiava in direzione del centro città. Le cause della perdita di controllo della moto restano ancora da accertare. Una seconda moto, proveniente dalla direzione opposta e con a bordo un uomo e il figlio di 10 anni, avrebbe rallentato per prestare soccorso, ma è stata tamponata da una terza motocicletta guidata dalla donna incinta. Un quarto motociclista, giunto pochi istanti dopo, per evitare l’impatto si è gettato fuori strada.

Sul luogo sono intervenute più ambulanze del Suem 118 e diversi agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per definire con precisione la dinamica del sinistro. La strada è rimasta parzialmente chiusa per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.