Attimi di panico questo pomeriggio a Corfù, isola della Grecia, al largo della quale era ormeggiata la nave da crociera Msc Lirica: a bordo della nave è divampato infatti un vasto incendio che ne ha danneggiato la parte centrale. Fumo e fiamme hanno invaso la nave e sono stati visibili per ore anche a metri di distanza.

Intervenuti i vigili del fuoco una nave della Marina Greca

Numerose le persone che hanno assistito da lontano all'incendio e che hanno lanciato l'allarme: sul posto sono intervenute immediatamente le squadre locali dei vigili del fuoco con tredici veicoli e una barca con a bordo otto uomini che hanno raggiunto la nave per iniziare le operazioni di spegnimento delle fiamme: numerosi gli uomini impegnati nei soccorsi. In aiuto è giunto poco dopo anche un rimorchiatore accompagnato da una nave militare della Marina Greca fornita di scialuppa di salvataggio per mettere in salvo le persone a bordo.

A bordo della nave i membri dell'equipaggio

Stando alle prime informazioni sembra che non ci siano stati feriti: al momento dello scoppio dell'incendio infatti sulla nave vi erano infatti solo i membri dell'equipaggio che sono stati tratti tutti in salvo. MSC Lirica, costruita nel 2002 e sottoposta a restyling nel 2015, era ormeggiata nel porto greco dal 30 gennaio per lo stop della stagione invernale. Al momento si cerca di ricostruire cosa sia accaduto e di individuare le cause dell'incendio che ha danneggiato fortemente la nave: sono in corso delle indagini per capire se possa esserci stato qualche malfunzionamento, al momento si esclude la pista dell'incendio doloso.