Incendio devastante in Grecia, brucia il resort extra lusso dei vip Una sola notte al resort Amanzoe poteva costare anche 4 mila euro. Adesso è stato tutto distrutto dalle fiamme.

Un devastante incendio ha colpito la zona di Kranidi, nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, ad Ermionida nella periferia del Peloponneso in Grecia. Il rogo ha raggiunto nella serata di ieri il lussuoso resort Amanzoe, tra i più ricercati della regione del Mediterraneo, pieno di ospiti di riguardo, tra vip locali, internazionali e uomini d'affari. La struttura è stata evacuata in tempo, ma la struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Una foto della struttura prima dell’incendio

La struttura di lusso è stata distrutta dalle fiamme

Una sola notte al resort Amanzoe può costare anche 4 mila euro. La struttura si ispirava ai Templi dell'antica Grecia, con ville e stanze di lusso dotate di tutti i comfort. Gli ultimi turisti sono fuggiti tra le urla, invasi dal panico; i più temerari sono riusciti a girare video che ora stanno circolando sui social network, come testimonianza della forza distruttrice dell'incendio.

La Grecia piegata dagli incendi

Con quello di ieri pomeriggio, è il 52esimo incendio in sole 24 ore e il rischio continua a essere molto alto nelle regioni dell'Attica, di Sterea e in tutta la Grecia occidentale, nel Peloponneso e nelle isole dell'Egeo orientale. Il sindaco di Ermionida, Yiannis Georgopoulos: "Mentre le cose sembravano essere sotto controllo, il peggio è arrivato proprio nel resort. I bungalow e gli alberi sono andati in fiamme. A trecento metri dal resort ci sono le abitazioni dei civili. La situazione è grave". Per fortuna, gli ospiti della struttura extra lusso sono stati allontanati in tempo e tutti trasferiti in altre strutture ricettive sicure, mentre gli ospiti che si trovavano in spiaggia al momento dell'incendio sono stati trasferiti via mare presso altre unità alberghiere. Secondo il sindaco, "le forze antincendio vengono costantemente rafforzate", nella speranza che l'intensità dei venti possa diminuire.