Incendio a Capodanno distrugge la chiesa Vondelkerk di Amsterdam: “Non può essere salvata”

Un vasto incendio ha distrutto la chiesa Vondelkerk di Amsterdam

La chiesa monumentale Vondelkerk di Amsterdam è stata distrutta dall'incendio che l'ha colpita la notte di Capodanno. L'allarme è stato lanciato alle 00.50 con fiamme avvistate inizialmente sulla sommità del campanile che poi si sono propagate al resto dell'edificio. Paura per le case di via Vondelstraat, che costeggia la chiesa e il Vondelpark, il parco urbano più grande di Amsterdam.

Continuano le operazioni di spegnimento delle fiamme

Un portavoce dell'ente che coordina le emergenze nella città ha dichiarato che: "Non può essere salvata". Dopo molte ore di lavoro i vigili del fuoco non hanno ancora domato le fiamme a causa del vento e delle dimensioni dell'edificio: "Stanno facendo tutto il possibile per salvare il salvabile".

Le immagini che arrivano da Amsterdam mostrano la chiesa completamente avvolta dalla fiamme: il campanile e una parte della navata centrale sono già crollati, così come un'ampia porzione del tetto. E mentre le operazioni di spegnimento continuano, i pompieri stanno evacuando decine di famiglie dai palazzi vicini, e circa novanta abitazioni sono temporaneamente senza elettricità, interrotta a scopo precauzionale. Non si sa ancora quando verrà ripristinata.

Secondo l'ente di sicurezza, il vicino parco Vondelpark non sarebbe attualmente in pericolo e per il momento non si segnalano feriti. I vigili del fuoco però non sono ancora entrati nella chiesa.

La storia della chiesa Vondelkerk di Amsterdam

La chiesa Vondelkerk è costruita in stile neogotico e risale al 1872. Per lungo tempo è stato uno degli edifici monumentali più rappresentativi di Amsterdam e fino al 1977 è stata utilizzata come chiesa cattolica romana. Oggi la sua funzione principale è quella di ospitare eventi e concerti. Alcuni spazi sono adibiti a uso ufficio.