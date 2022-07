In Perù un vasto incendio sta minacciando la cittadella Inca di Machu Picchu Da martedì un vasto incendio sta minacciando le rovine Inca di Machu Picchu. I vigili del fuoco peruviani stanno lavorando per spegnere il rogo nei pressi del sito archeologico risalente a circa 500 anni fa. A causare le fiamme, le azioni impervie di contadini che hanno bruciato erba e sterpaglie per prepararsi alla semina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un terribile incendio boschivo ha avvolto la zona nei pressi delle rovine Inca di Machu Picchu. I vigili del fuoco peruviani stanno lavorando per spegnere le fiamme che minacciano una delle 7 meraviglie del mondo. Il rogo che da martedì scorso sta devastando il settore di San Antonio de Torontoy, nella provincia di Urubamba, nella regione di Cuzco, ha distrutto un'area grande quanto Città del Vaticano. A causarlo, le azioni impervie di alcuni contadini che hanno bruciato erba e sterpaglie per prepararsi alla semina dei campi.

L'incendio ha quasi raggiunto le rovine del popolo Inca di oltre 600 anni fa nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 giugno. Il lavoro per spegnere le fiamme è ancora lungo: a ostacolare le operazioni, anche il fatto che il rogo si è sviluppato in un'area piuttosto remota e difficilmente accessibile. A Pampacahua è stato allestito un sito di comando per gestire l'emergenza e coordinare il lavoro degli agenti della Forestale, dei membri della Polizia Nazionale, del Servizio Nazionale delle Aree Naturali Protette dallo Stato, del Ministero della Cultura, della Municipale e della Protezione Civile.

Machu Picchu

Il distretto di Machu Picchu ha reso noto che molto probabilmente l'incendio ha interessato l'area del monumento archeologico di Llamakancha, ma non sarebbero stati rilevati particolari danni. A occuparsi dei rilievi in questo senso saranno gli specialisti della Direzione Decentrata della Cultura di Cuzco.

Le fiamme hanno distrutto circa 20 ettari di terreno nei pressi della città di Cuzco. Quello di Machu Picchu è il terzo sito archeologico più grande del mondo e risale a più di 500 anni fa. Il 7 luglio del 2007 il sito è entrato nella lista delle 7 meraviglie del mondo insieme a monumenti come la Grande Muraglia cinese, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro e il Colosseo.