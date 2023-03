In Libia sono sparite nel nulla 2,5 tonnellate di uranio: l’allarme dell’AIEA L’AIEA ha segnalato che circa 2,5 tonnellate di uranio naturale sono sparite da un sito di stoccaggio in Libia: “Potenziali rischio radiologico e nucleare”.

A cura di Davide Falcioni

L'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) ha segnalato ieri che circa 2,5 tonnellate di uranio naturale sono sparite da un sito di stoccaggio in Libia, secondo una dichiarazione trasmessa all'Afp. Durante una visita effettuata martedì scorso, gli ispettori dell'agenzia delle Nazioni Unite "hanno scoperto che 10 container con circa 2,5 tonnellate di uranio naturale sotto forma di concentrato di uranio (yellowcake) non erano più dove le autorità avevano dichiarato che fossero", ha scritto il direttore generale Rafael Grossi in un rapporto agli Stati membri.

L'Aiea ha spiegato che condurrà delle verifiche "aggiuntive" per "chiarire le circostanze della scomparsa del materiale nucleare e la sua localizzazione attuale". Nessun dettaglio è stato fornito sul sito in questione, ma è stato aggiunto che la mancata conoscenza sull'ubicazione di un così ingente quantitativo di materiale nucleare può costituire non solo un rischio radiologico, ma portare anche a problemi di sicurezza, visto che lo stoccaggio di uranio necessita di una "logistica complessa".

Raphael Grossi, AIEA

La Libia ha rinunciato al suo programma di realizzazione di armi nucleari, chimiche e biologiche nel 2003, sotto il governo di Muammar Gheddafi, che condusse serrate trattative con i leader di Stati Uniti e Regno Unito. In precedenza infatti il regime di Tripoli aveva ottenuto centrifughe in grado di arricchire l'uranio e informazioni sulla progettazione di una bomba nucleare, elementi che costituivano un potenziale problema di sicurezza sebbene il Paese non fosse all'epoca ancora dotato delle tecnologie necessarie per realizzate una bomba atomica.

Dall'insurrezione sostenuta dalla NATO e dalla caduta di Gheddafi del 2011, la Libia è stata afflitta da ripetute crisi politiche con milizie locali in perenne conflitto armato e sostenute da potenze straniere. Il controllo politico nel Paese oggi rimane diviso tra un governo provvisorio nella capitale Tripoli a ovest e un altro, a est, sostenuto da Khalifa Haftar.