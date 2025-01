Imbrattata la tomba di Charles Darwin: il video del blitz degli ambientalisti di Just Stop Oil a Londra Due attiviste del gruppo ambientalista Just Stop Oil hanno imbrattato con vernice arancione la tomba del naturalista Charles Darwin all’interno dell’Abbazia di Westminster a Londra. Il blitz è stato organizzato per denunciare l’inazione politica di fronte al riscaldamento globale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Le attiviste di Just Stop Oil sedute sulla tomba di Charles Darwin.

Due attiviste del gruppo ambientalista Just Stop Oil hanno imbrattato con vernice arancione la tomba del naturalista Charles Darwin all'interno dell'Abbazia di Westminster, a Londra. Il blitz è stato organizzato per denunciare l'inazione politica di fronte al riscaldamento globale.

Alcuni video diffusi dal gruppo sulle proprie pagine social mostrano le due attiviste che scrivono con della vernice arancione “1,5 is dead”. Il riferimento è al limite di riscaldamento di 1,5°C fissato dall'accordo internazionale sul clima di Parigi.

Venerdì 10 gennaio l'Osservatorio europeo Copernicus ha riferito che la temperatura media degli ultimi due anni ha già superato il limite. L'azione odierna mirava a chiedere “che il governo britannico lavori con altri Paesi per porre fine all'estrazione e all'uso di combustibili fossili entro il 2030”, come ha dichiarato Just Stop Oil in un comunicato.

“Darwin si rivolterebbe nella tomba se sapesse che siamo nel bel mezzo di una sesta estinzione di massa”, ha affermato una delle due attiviste coinvolte nel blitz, la 66enne Alyson Lee, in un video pubblicato online dal gruppo, divenuto noto per le sue azioni d'urto contro lo sfruttamento degli idrocarburi.

La polizia ha fatto sapere di aver arrestato le due donne con l'accusa di aver causato danni nell'Abbazia.

In passato, il gruppo ha già preso di mira diversi altri luoghi di cultura come la National Gallery, dove gli attivisti hanno gettato sui “Girasoli” di Vincent Van Gogh della zuppa di pomodoro, e anche eventi sportivi come il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone e il torneo di Wimbledon.

Come riporta la Cnn, secondo quanto riferito dallo stesso Just Stop Oil, ci sono stati più di 3mila arresti di attivisti da quando il gruppo si è formato nel 2022.

La maggior parte di quesdti è stata per aver pianificato o eseguito azioni dirette, tra cui la marcia lenta, una tattica solitamente usata per bloccare il traffico.

Altri attivisti, che hanno deturpato opere d'arte ed edifici famosi, sono stati arrestati e accusati di danneggiamento e violazione di proprietà privata.