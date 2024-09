Il video del ponte di Dresda che crolla improvvisamente nel fiume: pochi minuti prima passava il tram Il ponte Carola di Dresda, in Germania, ha ceduto improvvisamente nella notte, crollando parzialmente nel fiume Elba. L’ultimo tram lo aveva attraversato appena 18 minuti prima. Il video dello schianto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Tragedia sfiorata a Destra, in Germania, dove il ponte Carola ha ceduto improvvisamente crollando parzialmente sul sottostante fiume Elba nella notte tra martedì e mercoledì. A cedere un tratto del ponte lungo circa un centinaio di metri, in particolare la parte dedicata ai pedoni e ai binari del tram cittadino. Grazie all'ora tarda, circa le 3 di notte di mercoledì 11 settembre, in quel momento nessuno era su quel tratto di ponte ma solo per puro caso si è evitata la tragedia.

Come si vede in un video delle telecamere di sorveglianza della zona, infatti, il crollo è avvenuto in pochi secondi e solo alcune decine di minuti dopo che alcuni pedoni e un tram erano passato su quel tratto. Secondo quanto ha annunciato questa mattina la compagnia dei trasporti di Dresda, l'ultimo tram ha superato il ponte sull'Elba a Dresda appena 18 minuti prima del crollo parziale del ponte Carola. Il tram ha attraversato il ponte alle 2:50 e il ponte è crollato alle 3:08. "Si è sentito un enorme rumore e la terra ha tremato” hanno raccontato alcuni poliziotti che erano in servizio in zona e sono stati tra i primi a lanciare l'allarme.

L'intera area intorno al ponte Carola è stata poi transennata e a cittadini è stato chiesto di evitare la zona. Il ponte è stato completamente chiuso anche nella parte non crollata. Mercoledì mattina i vigili del fuoco hanno riferito che gli esperti stanno discutendo come procedere e per valutare l’entità dei danni viene utilizzata anche una squadra di droni. Dai primi rilievi è emerso che il crollo ha danneggiato anche due grandi linee di fornitura del teleriscaldamento, che hanno interessato l'intera città. Secondo i vigili del fuoco di Dresda, inizialmente l'intera fornitura di teleriscaldamento di Dresda è venuta meno, poi le fornitura sono state ripristinate.

Il crollo parziale del ponte significa anche che la città perderà un'importante arteria stradale. Il ponte Carola infatti è uno dei quattro ponti sull'Elba nel centro di Dresda. Le autorità hanno organizzato delle deviazioni ma si prevedono grossi disagi di traffico e caos nelle ore di punta.

Le cause del crollo per il momento non sono ancora chiare ma i vigili del fuoco e la polizia hanno detto che non sembra che sia stato causato da fattori esterni. Gli ultimi interventi di ristrutturazione sono avvenuti circa cinque anni fa ma non hanno toccato la sezione crollata che doveva essere ristrutturata nel 2025 con fondi già stanziati. La “Sächsische Zeitung” ha rivelato che durante l'ultimo controllo del ponte in primavera, la parte ora crollata è stata giudicata "inadeguata”.