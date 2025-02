Il video del leone in fuga per le strade di Città del Messico: l’intervento del misterioso residente I fatti sono avvenuti mercoledì 12 febbraio nella zona di San Pedro Cholula, a ovest della metropoli messicana. Il leone è fuggito da una riserva locale. Provvidenziale l’intervento di un misterioso e coraggioso residente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura a Città del Messico, dove mercoledì 12 febbraio un leone è riuscito a fuggire dal recinto dell’associazione Animal Fundación Recica, situata nella zona di San Pedro Cholula, a ovest della metropoli messicana. L’inaspettata evasione del felino ha generato allarme tra i residenti, che si sono ritrovati di fronte a una scena surreale: un grosso leone che si aggirava indisturbato per le strade cittadine.

Un passante ha ripreso il sorprendente episodio, immortalando l’animale mentre camminava con passo deciso lungo una via urbana. Il video, rapidamente diffuso sui social media, ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti e ha scatenato un’ondata di commenti preoccupati (ma anche ironici). Tuttavia, la situazione si è risolta senza incidenti grazie all’intervento di un misterioso e coraggioso residente, che con sangue freddo è riuscito a scortare il leone oltre un cancello di metallo aperto, riportandolo in un’area sicura.

L’ufficio del sindaco è intervenuto per rassicurare la cittadinanza, diffondendo un comunicato ufficiale in cui si conferma la cattura dell’animale: "Il leone è stato recuperato rapidamente e sono state avviate indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e prevenire futuri episodi simili", si legge nella nota. "Inoltre, verranno eseguiti controlli approfonditi per rafforzare le misure di sicurezza nella zona e garantire che simili fughe non si ripetano".

Leggi anche Maltempo a Milano: il video della pioggia e della grandine sulla città

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il percorso seguito dal felino durante la sua breve avventura cittadina. In un filmato si vede l’animale mentre si muove agilmente tra le strade, mentre un’altra immagine fissa mostra il momento in cui un uomo, con estrema calma, lo guida verso un’area sicura.

Il giornalista Oscar Mario Beteta ha condiviso la notizia su X, scrivendo: "Un leone è fuggito da una riserva a Ocoyoacac, Edomex, ed è stato avvistato mentre vagava per le strade di San Pedro Cholula. I residenti hanno allertato le autorità, ma il felino è rientrato spontaneamente nel santuario senza causare incidenti".

Nonostante il lieto fine, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture che ospitano animali selvatici e sulle misure necessarie per evitare che simili episodi possano mettere a rischio la popolazione.