Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

Almeno sette bambini sono morti e altri 29 sono rimasti feriti tra cui due in modo gravissimo in India dopo che il tetto della scuola elementare è crollato travolgendoli. Le vittime avevano un'età compresa tra gli otto e gli undici anni. La tragedia si è consumata venerdì mattina 25 luglio mentre i giovani studenti si apprestavano a iniziare le lezioni con le consuete preghiere del mattino.

Il crollo improvviso è avvenuto intorno alle 7.45 del mattino presso la Government Upper Primary School. I piccoli si erano appena radunati all’interno dell’edificio scolastico pubblico nel villaggio di Piplod, nel distretto di Jhalawar, nello Stato indiano del Rajasthan, nel nord del Paese, quando il tetto ha ceduto di schianto.

Il crollo ha interessato le aule delle classi 6 e 7 intrappolando i piccoli sotto le macerie. Quattro studenti sono stai estratti già morti, altri tre sono morti successivamente in ospedale. Ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva anche altri due piccoli alunni estratti vivi. Al momento del crollo almeno 17 studenti si trovavano nelle classi distrutte mentre altri erano nei corridoi e sono stati travolti anche loro dai detriti.

Leggi anche Nel Regno Unito potranno andare a votare anche i sedicenni

Le autorità hanno riferito che circa 60 bambini, oltre a insegnanti e membri del personale, erano presenti all'interno della struttura quando il tetto dell'edificio a un piano è crollato. Secondo testimoni oculari e abitanti del villaggio, il tetto è crollato improvvisamente a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Secondo i media locali, l'edificio però era in condizioni fatiscenti e in precedenza gli abitanti del villaggio avevano ripetutamente segnalato alle autorità locali le precarie condizioni della scuola.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato di essere "profondamente addolorato" per l'incidente. "I miei pensieri sono rivolti agli studenti colpiti e alle loro famiglie in questo momento difficile. Prego per la pronta guarigione dei feriti. Le autorità stanno fornendo tutta l'assistenza possibile alle persone colpite", ha dichiarato su X. Il Ministro dell'Istruzione Madan Dilawar invece ha dichiarato di aver chiesto alle autorità di adottare le misure appropriate per la cura dei bambini feriti e ordinato un'inchiesta sui fatti. "Ordinerò un'indagine sull'incidente e accerterò le cause del crollo dell'edificio. Ho anche parlato con le autorità e ho ordinato di fare il punto della situazione e di fornire assistenza in qualsiasi modo possibile", ha dichiarato.