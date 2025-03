Il suv non gli viene valutato quanto vuole, irrompe nel concessionario e travolge tutto: 8 feriti in Usa La violenta scena immortalata anche in un video registrato dai presenti durate il fuggi fuggi generale dallo showroom nella zona di Los Angeles. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale mentre altre sei hanno riportato ferite lievi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Momenti di paura sabato in una concessionaria di auto nella zona di Los Angeles, in Usa, quando un cliente scontento, al volante di un suv, ha fatto irruzione nel punto vendita travolgendo tutto e tutti. A terra nello showroom sono rimaste 8 persone ferite tra cui alcune in maniera grave che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

La violenta scena immortalata anche in un video registrato dai presenti durate il fuggi fuggi generale dal punto vendita. Nel filmato si vede il mezzo che, dopo aver già distrutto la concessionaria attraversandola da parte a parte, va in retromarcia girandosi con manovre repentine e uscendo poi dall’altra entrata nel panico generale dei presenti.

Come ha comunicato il portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, che sono accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza, otto persone sono rimaste ferite dopo che il conducente ha fatto schiantare il veicolo contro una sede CarMax a Inglewood. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale mentre le altre sei hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto.

La concessionaria ha affermato che il conducente era un cliente che poco prima aveva fatto valutare il suo veicolo presso la rivendita auto ma che non aveva gradito l’offerta. I testimoni hanno detto che il cliente, infuriato dopo l’offerta, è risalito velocemente nella sua auto parcheggiata fuori e dopo un paio di tentativi è entrato dalla porta principale sfondando tutto. Un gesto sconsiderato che ha coinvolto sia dipendenti che clienti del negozio. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia che è accorsa sul posto dopo una iniziale chiamata di emergenza che parlava di una sparatoria in corso.