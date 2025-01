video suggerito

Il presidente Yoon arrestato in Corea del Sud, diffuso un videomessaggio: "Stato di diritto è crollato" Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, accusato di impeachment, è stato arrestato e interrogato. Dopo il suo arresto ha diffuso un videomessaggio in cui ha liquidato le indagini su di lui come "illegali" e ha affermato che "in questo paese lo stato di diritto è completamente crollato".

A cura di Susanna Picone

Dopo il tentativo di colpo di Stato del 3 dicembre scorso è stato arrestato il presidente deposto della Corea del Sud, il conservatore Yoon Suk-Yeol. Anche se era stato sospeso dall'incarico per la procedura di impeachment, l’ex procuratore capo nazionale è il primo presidente in carica a finire in arresto nella storia del Corea del Sud.

L'irruzione nella sua residenza è scattata dopo la Corte costituzionale ha avviato l'esame della sua destituzione per il tentativo fallito d'introdurre la legge marziale senza che il deposto presidente si presentasse all'udienza. "Lo Stato di diritto in Corea del Sud è completamente crollato", ha commentato Yoon in un videomessaggio che aveva registrato e che è stato diffuso dopo l’arresto.

L’uomo, 64 anni, ha spiegato nel video che l'inchiesta nei suoi confronti “è illegale" ma ha aggiunto che non si è voluto opporre all'arresto per evitare "un disgustoso bagno di sangue".

L’ex presidente è stato quindi portato negli uffici del Cio per essere interrogato. Gli inquirenti hanno fatto sapere che al momento il capo dello Stato "sta esercitando il suo diritto a non rispondere". Il mandato consente agli investigatori di trattenere Yoon fino a 48 ore.

Per il Partito democratico sudcoreano, principale forza d’opposizione del Paese, l'arresto del deposto presidente è il primo passo “verso il ripristino dell'ordine costituzionale, della democrazia e dello Stato di diritto". "Anche se tardivo, è davvero un bene che si possa confermare che l'autorità pubblica e la giustizia in Corea del Sud sono ancora vive", ha dichiarato il capogruppo Park Chan-dae a una riunione del partito.