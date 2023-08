Il premier canadese Trudeau si separa dalla moglie dopo 18 anni: “Ma andremo in vacanza insieme” Il premier canadese Justin Trudeau e la moglie Sophie Grégoire hanno annunciato la separazione dopo 18 anni di matrimonio. Hanno 3 figli, il più piccolo di 9 anni. La comunicazione via social: “La famiglia sarà insieme in vacanza, a partire dalla prossima settimana”.

A cura di Ida Artiaco

Il premier canadese Justin Trudeau e la moglie Sophie Grégoire hanno annunciato la separazione dopo 18 anni di matrimonio. Entrambi hanno reso nota la decisione di porre fine alle nozze – "dopo molte conversazioni significative e difficili" – con un breve post pubblicato sui rispettivi account social.

"Rimaniamo una famiglia unita, con un profondo amore e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire", si legge ancora sul post.

La dichiarazione prosegue con una richiesta di "rispettare la privacy della famiglia per il bene dei nostri bambini". Infine, una comunicazione di servizio: "La famiglia sarà insieme in vacanza, a partire dalla prossima settimana".

Trudeau, 51 anni, e Sophie, 48 anni ed ex presentatrice televisiva, si erano sposati a Montreal a fine maggio 2005. Si erano conosciuti proprio a Montreal, quando lei era compagna di classe del fratello minore di Trudeau, Micheal. Si sono persi di vista e poi si sono incontrati di nuovo nel 2003 ad un gala di beneficenza. Hanno tre figli, Xavier, 15 anni, Ella-Grace, 14, e Hadrien, di 9 anni.

L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato lo scorso maggio a Londra in occasione dell'incoronazione di Re Carlo III, e prima ancora erano fianco a fianco a fine marzo in occasione della visita del presidente Usa, Joe Biden, in Canada.

In passato hanno spesso parlato apertamente della loro relazione e delle sfide del matrimonio. "Il nostro matrimonio non è perfetto, abbiamo avuto alti e bassi difficili, eppure Sophie rimane la mia migliore amica, la mia compagna, il mio amore", si legge nel libro del primo ministro Common Ground, uscito nel 2014.