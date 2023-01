Il pitbull del vicino la aggredisce mentre gioca in giardino: Sadie muore a 7 anni Sadie Davila, di soli 7 anni, è stata sbranata dal cane del vicino di casa mentre giocava nel giardino della sua abitazione in Louisiana. La bimba è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

A cura di Gabriella Mazzeo

La piccola Sadie Davila, 7 anni, è stata sbranata dal pitbull del vicino di casa mentre giocava in cortile. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri nei pressi della parrocchia di East Baton Rouge, in Louisiana. La piccola stava giocando in giardino quando il cane è entrato nel cortile e l'ha attaccata senza purtroppo lasciarle scampo.

I genitori della piccola hanno cercato di allontanare l'animale colpendolo con un bastone, ma il pitbull è tornato all'attacco a più riprese fino all'intervento del proprietario. Sadie è stata trasportata in ospedale con una serie di morsi in pieno viso e sulla testa. La bimba è deceduta nel letto del reparto pediatrico a causa delle gravi ferite riportate.

"Non ci sono parole per descrivere cosa sto provando. La mia famiglia è distrutta, non riesco a definire questa sensazione. Sadie aveva solo 7 anni ed era la luce nel mio cuore. Spero che la polizia ritenga i proprietari del cane responsabili per quanto successo" ha scritto sul suo profilo Facebook Haley Anselmo, madre della piccola vittima.

Sadie Davila e sua madre, foto da Facebook

La Woodlawn Elementary, l'istituto scolastico che la bambina frequentava, ha voluto ricordarla con una sorta di cerimonia aperta a tutti gli studenti. "Sadie – ha detto una delle insegnanti durante la commemorazione – era una bambina entusiasta della vita che aveva voglia di imparare e sperimentare. Era forte e coraggiosa, ma anche molto tenera e gentile. Portava gioia in classe e amava cantare davanti ai compagni. Quello che è successo ci sconvolge".

Il cane è stato soppresso poco dopo l'aggressione alla bambina mentre il proprietario dell'animale dovrà rispondere di omicidio colposo. L'uomo ha infatti riferito agli agenti di aver lasciato regolarmente il cane libero per il quartiere, venendo meno così al necessario controllo da esercitare sulle specie definite "particolarmente aggressive".