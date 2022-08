Il mistero dei documenti gettati da Donald Trump nel wc della Casa Bianca Donald Trump avrebbe gettato diversi documenti riservati nel water della Casa Bianca. Alcuni collaboratori dell’ex presidente avrebbero fornito le prove fotografiche alla CNN.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagini dal libro "Confidence Man"

La notizia del blitz dell'Fbi nella villa di Donald Trump in Florida ha raggiunto in poche ore le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Gli 007 avrebbero portato via dal residence decine di scatole contenenti documenti strettamente riservati sottratti agli appartamenti della Casa Bianca.

L'ex presidente americano, infatti, avrebbe portato via con sé decine di plichi che avrebbe dovuto consegnare all'Archivio di Stato alla fine del suo mandato.

L'ex portavoce Stephanie Grisham ha dichiarato che il tycoon non ha "mai gestito correttamente i documenti del governo", intascandone diversi e gettando molti altri fogli nel gabinetto.

Quest'ultima dichiarazione combacia con quanto sostiene Maggie Haberman, giornalista del New York Times e collaboratrice della CNN. La reporter ha infatti pubblicato nella giornata di lunedì 8 agosto le foto di alcuni documenti strappati e gettati nel water dall'ex presidente degli Stati Uniti.

Haberman avrebbe ricevuto queste informazioni da alcuni collaboratori di Trump: secondo quanto da lei riportato nel libro "Confidence Man", la vicenda sarebbe venuta fuori solo quando il personale della Casa Bianca è stato costretto a chiamare gli idraulici per riparare gli igienici intasati.

Il contenuto dei documenti è sconosciuto. L'ex presidente ha negato le accuse, parlando di una "persecuzione politica" nei suoi confronti in vista di una ricandidatura per il 2024. Emergono però altri dettagli sulla gestione "sconsiderata" dei file riservati degli Stati Uniti.

Secondo quanto dichiarato dalla giornalista della CNN, Trump avrebbe strappato e gettato nel water documenti governativi anche durante alcuni viaggi all'estero. Le foto sono state inoltrate alla reporter da collaboratori del 45esimo presidente che hanno voluto restare anonimi.

In un'occasione, Trump avrebbe perfino messo all'asta su Ebay una copia di un suo discorso. Stando alle informazioni fornite da Haberman, l'ex presidente lo ha ammesso durante un incontro con la stampa sull'Air Force One.