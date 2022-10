Il messaggio di Putin: “Russia pronta a immani sforzi per pace e prosperità in Eurasia” “La Russia continuerà a compiere sforzi attivi volti alla formazione nella Grande Eurasia di uno spazio continentale di pace, stabilità e prosperità” ha dichiaratalo Putin in un messaggio al Forum Economico Eurasiatico.

“La Russia è pronta a fare immani sforzi per realizzare uno spazio di pace e prosperità nell'area dell'Eurasia" è il messaggio di concordia lanciato dal Presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del Forum Economico Eurasiatico in corso a Baku, in Azerbaigian.

"Nei 15 anni della sua storia, il Forum si è conquistato un grandissimo rispetto. Questo dialogo è molto importante in questo momento in cui il mondo sta subendo grandi trasformazioni", ha sottolineato Putin nel suo messaggio ai partecipanti al forum euroasiatico tra cui politici, dirigenti di grandi aziende, accademici, esperti e giornalisti.

Secondo il leader russo il dialogo “è particolarmente rilevante oggi, poiché il mondo sta attraversando un’epoca di trasformazioni rivoluzionarie e di creazione di un ordine mondiale multipolare equo”. E la discussione sugli eventi globali ed eurasiatici “consentirà non solo di sperimentare appieno le realtà di oggi, ma anche di guardare al futuro, di fissare gli obiettivi e di definire le prospettive per la costruzione di un nuovo modello equilibrato e paritario di relazioni tra gli Stati e le varie associazioni di integrazione nella Grande Eurasia”.

Parole di circostanza certo, ma anche un messaggio chiaro di Putin nella ricerca di nuovi alleati e di un’area di influenza tra i vecchi stati dell’Unione sovietica a est e non solo. Del resto nel bel mezzo della guerra in Ucraina Mosca è riuscita a intervenire con decisione nel nuovo scontro armato che si era aperto a settembre tra due Paesi della Regione, Azerbaigian e Armenia che proprio con l’intervento di Putin hanno concordato un cessate il fuoco.

Non a caso molti Paese dell’area come il Kazakistan si sono astenuti da entrambi i voti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannano Mosca per l'invasione e dai tentativi di annessione del territorio ucraino.

“Ogni anno cresce l’importanza dell’Eurasia, si rafforzano nuovi centri di crescita economica, emergono gruppi di integrazione e si coniugano le loro potenzialità. La cooperazione tra gli Stati della regione si basa sui principi di sovranità, uguaglianza, fiducia reciproca e rispetto. La Russia, da parte sua, continuerà a compiere sforzi attivi volti alla formazione nella Grande Eurasia di uno spazio continentale di pace, stabilità e prosperità”, si legge nel messaggio di Putin riportato da Tass.