Il marito muore in luna di miele a causa di una fuga di gas, lei due mesi dopo: Mary aveva 39 anni Mary Somerville, scozzese di 39 anni, è morta due mesi dopo il marito Jaime Carsi: i due si trovavano in viaggio di nozze a Maiorca quando lui è stato trovato morto nella loro villetta e lei priva di sensi. A provocare l’incidente la fuga di gas da un frigorifero rotto.

Quella che doveva la luna di miele dei loro sogni si è trasformata in tragedia per una coppia di neosposi scozzese. Mary Somerville è morta all'inizio del mese a 39 anni, dopo che due mesi fa era stata trovata in condizioni critiche accanto al corpo senza vita del marito, Jaime Carsi, in una proprietà che avevano preso in affitto sull'isola spagnola di Maiorca.

Era il 6 maggio scorso quando i servizi di emergenza avevano scoperto il cadavere di Carsi in una villetta a Cala Mesquida, nel nord-est di Maiorca. Quel giorno i due avevano in programma una gita in barca, alla quale non si sono mai presentati, facendo scattare l'allarme. Il motivo? Una fuga di gas dal frigorifero rotto. Accanto a lui c'era la moglie, Mary Somerville, priva di sensi e in gravi condizioni, trasferita immediatamente all'ospedale di Manacor.

All'epoca dei fatti, infatti, un portavoce della Guardia Civil di Maiorca aveva spiegato che "tutto fa pensare che ciò sia dovuto al malfunzionamento di un frigorifero a gas, che ha provocato una fuoriuscita di monossido di carbonio".

Nonostante le cure, la donna è deceduta il 2 luglio scorso al St Columba's Hospice Care di Edimburgo. In un avviso funebre pubblicato da D Chisholm & Sons, la signora Somerville è stata descritta come "l'amata moglie del defunto Jaime, figlia adorata di Helena e David, sorella molto amata di Misha e John, anche una cara cognata, zia e amico di molti".

Ex impiegata di banca dei Lloyds, Somerville, originaria di Abriachan nelle Highlands scozzesi, insegnava yoga e respirazione attraverso la Art of Living Foundation di Edimburgo. Iain Stewart, direttore esecutivo della Edinburgh Interfaith Association, ha dichiarato: "Molte persone conoscevano Mary attraverso il suo ruolo di insegnante nell'arte di vivere. Ricorderò Mary per la sua personalità calorosa e contagiosa e per il suo sorriso che illuminerebbe ogni stanza". Mary e Jaime si erano sposati solo due settimane prima del terribile incidente.