A un bambino di 10 anni verranno amputate entrambe le gambe dopo che gli è stata diagnosticata una patologia rara a causa del coronavirus. Dae’Shun Jamison, di Shelby, Michigan, ha già perso la gamba destra e lo stesso presto accadrà anche con la gamba sinistra a causa di una malattia che ha attaccato i suoi organi vitali e ridotto l'apporto di ossigeno agli arti. Il giovanissimo è risultato positivo al Covid a dicembre e all'inizio ha sofferto solo di "sintomi lievi", secondo sua madre Brittney Autman. La donna ha spiegato che suo figlio ha iniziato gradualmente ad avere mal di testa e dopo essere stato al pronto soccorso, Dae’Shun è stato ricoverato in ospedale e le è stata diagnosticata una condizione chiamata MIS-C, riferisce MLive.com.

Più nello specifico si tratta della sindrome infiammatoria multisistemica che si sviluppa soprattutto nei bambini. Una risposta immunitaria rara e iperattiva che porta all'infiammazione di varie parti del corpo, incluso il cuore, polmoni, reni, cervello, pelle, occhi o organi gastrointestinali. Il Centers for Disease Control and Prevention, così come altri esperti sanitari, affermano che sebbene non sia noto quale sia la causa della MIS-C, molti bambini a cui è stata diagnosticata questa malattia sono stati precedentemente colpiti dal Covid.

Fino al 20 dicembre Dae’Shun non avrebbe avuto alcun sintomo grave, ma alla vigilia di Natale è stato intubato perché il cuore stava per cedere a causa del sovraccarico di lavoro. Successivamente è stato sottoposto a dialisi e collegato alla macchina Ecmo per far arrivare ossigeno nel suo corpo. Tuttavia, ha perso la circolazione nelle mani e nei piedi e le gambe si sono gonfiate di liquido. In particolare a subirne le conseguenze peggiori è stato l'arto destro di cui ha perso la funzionalità costringendo i medici all'amputazione. Scrivendo su una pagina GoFundMe creata per raccogliere fondi per il trattamento di Dae'Shun, Brittney ha annunciato che suo figlio perderò anche la gamba sinistra. E a preoccupare i medici è anche un coagulo che si è formato nella sua mano destra.

"Dae'Shun è scoppiato in lacrime quando ha capito" ha scritto la donna sul portale. "Non riesco a credere che stia davvero succedendo al mio bambino ", ha aggiunto Brittney. Dopo l'amputazione, ha spiegato che l'intervento è andato bene, ma che "tra poche settimane" dovrebbe essere amputata anche la gamba sinistra. "Spero che Dae’Shun un giorno sarà in grado di camminare di nuovo con arti protesici" dice ancora la madre.