Ibiza: fa retromarcia per errore, distrugge un muro e la sua auto resta sospesa a 15 metri d'altezza I fatti sono avvenuti ieri mattina, 1 agosto, in Avenida Ignasi Wallis ad Ibiza. Alla guida della vettura c'era una donna di 49 anni.

La scena sembra uscita da un film di azione. Un'auto sospesa in aria al terzo piano di un parcheggio. È successo sull'isola spagnola di Ibiza, nelle Baleari. L'incidente ha attirato l'attenzione di molte persone ieri mattina, 1 agosto, passava per Avenida Ignasi Wallis. In tantissimi si sono riuniti per commentare e scattare foto e fare video dell'incidente.

Al momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, anche se Antena3 riporta come la persona alla guida (una donna 49enne che aveva da poco conseguito la patente) stava facendo manovra nel parcheggio quando sulla rampa è apparsa un'altra vettura. Secondo il marito, avrebbe tentato di fare retromarcia per far passare l'altra macchina.

Tuttavia, invece di frenare, ha premuto l'acceleratore con la retromarcia inserita, finendo per scontrarsi con il muro del parcheggio per poi fuoriuscire letteralmente dall'altra parte, finendo per restare sospesa in aria con la parte posteriore del veicolo ad un'altezza di circa 15 metri.

I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto per cercare di recuperare l'auto, mentre la polizia locale di Ibiza ha chiuso una corsia di Avenida Ignasi Wallis intorno alle 9.30 di ieri. Nessuno comunque è rimasto ferito in maniera grave, anche se la conducente (una donna di 49 anni) ha dovuto essere curata per un attacco di panico e dolori al collo.