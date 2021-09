“I miei genitori sono scomparsi”. 23enne li uccide e li fa a pezzi: “Non mi sento in colpa” Il 23enne americano Chandler Halderson ha “teso una rete di bugie” per coprire il duplice omicidio che ha visto vittima Bart, 50 anni, e Krista, 53, i suoi genitori all’inizio di luglio nel Wisconsin. Dal suo account Google sarebbe state fatte ricerche del tipo: “Corpo trovato nel Wisconsin” e “Corpo smembrato ritrovato”. Al detective che gli chiedeva se avesse maturato il pensiero di togliersi la vita, ha risposto: “Non mi sento in colpa”.

Chandler Halderson, 23enne americano di Windsor, nello Stato del Wisconsin, è sospettato di aver ucciso e smembrato i corpi di Bart, 50 anni, e Krista, 53, i suoi genitori. Il ragazzo ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso 7 luglio dopo aver sostenuto che la coppia non era riuscita a tornare da un viaggio nel fine settimana del 4 luglio nella casa di montagna di loro proprietà nel nord del Wisconsin, ha detto la polizia. Ma nella giornata di ieri mercoledì 1° settembre, i pubblici ministeri hanno affermato che Halderson ha teso una "rete di bugie", in merito alla vicenda, inclusa l'affermazione che avevano programmato di partecipare a una parata a White Lake, "evento che non esiste" secondo il Wisconsin State Journal.

I corpi fatti a pezzi

La parte superiore del cadavere di Bart Halderson è stata scoperta l'8 luglio in una proprietà rurale a Cottage Grove, nella contea di Dane, il giorno in cui Chandler Halderson è stato arrestato. Il 14 luglio è stata condotta una perquisizione su un terreno di proprietà del Dipartimento statale delle risorse naturali vicino a Sauk City, dove gli investigatori hanno trovato ulteriori resti umani, identificati in seguito come quelli di Krista Halderson. L'ufficio del medico legale della contea di Dane ha stabilito che a Bart Halderson sarebbe stato sparato un colpo d'arma da fuoco prima che il suo corpo venisse fatto a pezzi.

"Non mi sento in colpa"

Ancora non è chiaro il motivo per cui il 23enne avrebbe ucciso entrambi i genitori, ma stando a quanto accertato avrebbe usato il suo account Google per cercare termini come: "Corpo trovato nel Wisconsin", "Corpo di donna trovato nel Wisconsin", "Corpo smembrato nel Wisconsin trovato" e "Corpo morto trovato nel Wisconsin", secondo una denuncia penale. Mentre era in custodia, il sospettato avrebbe detto a un detective: "Non sai quello che è successo veramente…", dopo che l'uomo gli aveva fatto capire che gli investigatori avevano nuove informazioni sul caso. E quando il detective ha chiesto se Halderson avesse fatto pensieri suicidi, il sospettato gli avrebbe risposto che "non si sentiva in colpo per quello che ho fatto".