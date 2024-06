“Hai sbagliato l’ordine”, la dipendente del McDonald’s spara ai clienti dopo una lite in Florida I fatti in Florida. Chassidy Gardner, 22 anni, è stata ripresa in un video della telecamere di sorveglianza mentre apre il fuoco contro i clienti del drive-thru che si erano lamentati di un ordine sbagliato. È stata arrestata e licenziata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Violenza in un drive-thru di un McDonald's in Florida, dove una dipendente della nota catena di fast food USA è stata arrestata per aver aperto il fuoco sui clienti dopo una lite riguardante un ordine. Chassidy Gardner, 22 anni, deve ora rispondere di aggressione aggravata con arma da fuoco a seguito dell'incidente avvenuto nella notte tra il 13 e 14 giugno.

Nelle registrazioni delle videocamere di sorveglianza del ristorante sulla East Memorial Boulevar, si vede la dipendente che parla ai clienti, poi sbatte la finestra dalla quale viene consegnato il cibo e si allontana. Ritorna poco dopo per versare da bere dalla stessa apertura e poi la richiude. Qualche istante dopo un cliente apre la finestra dall'esterno, afferrare alcuni bicchieri e li lancia alla Gardner.

A quel punto la ragazza ritorna con una borsa bianca nella mano sinistra e una pistola nella mano destra e guarda fuori dalla finestra: apre il fuoco mentre i clienti si allontanano in auto, colpendo il veicolo almeno una volta. La Gardner viene poi ripresa mentre cammina con l'arma ancora in mano, insieme ad un collega. Entrambi rientrano nel ristorante.

Nessuno comunque sarebbe rimasto ferito nell'incidente. La polizia di Lakeland è intervenuta rapidamente e ha arrestato la 22enne. Lanny Sumpter, proprietario del franchise Lakeland, ha detto che Gardner è stata "licenziata a seguito di una serie di violazioni delle politiche organizzative".

"La sicurezza e il benessere dei miei clienti e del personale sono fondamentali per me in quanto imprenditore e sono scioccato e turbato dalle azioni di questa dipendente", ha detto a The Independent. "Nella mia organizzazione non è mai tollerata alcuna forma di violenza", ha concluso.