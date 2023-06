Ha stuprato 21 donne durante le visite in ambulatorio: ginecologo condannato a 277 anni in Brasile Nicodemos Junior Estanislau Morais, ginecologo di Anápolis (stato del Goiás, Brasile), è stato condannato alla pena esemplare di 277 anni, due mesi e 19 giorni di carcere per aver stuprato 21 pazienti. Dovrà inoltre pagare a ciascuna delle vittime un risarcimento da 19mila euro.

A cura di Teresa Fallavollita

Nicodemos Junior Estanislau Morais (Polícia Civil de Goiás).

277 anni, la durata di tre vite e mezzo: questa la condanna che dovrà scontare in carcere Nicodemos Junior Estanislau Morais, ginecologo brasiliano giudicato colpevole dello stupro di 21 donne.

277 anni, due mesi e 19 giorni di prigione, ai quali vanno a sommarsi risarcimenti monetari da versare a ciascuna vittima.

La sentenza della giudice Lígia Nunes de Paula non lascia dubbi: il ginecologo è stato infatti riconosciuto come l’autore delle violenze perpetrate su oltre venti donne e ragazze.

I fatti sono avvenuti ad Anápolis, città dello stato del Goiás, nel Brasile centro-meridionale.

“Sex Frauds” è stata ribattezzata l’operazione condotta dalla Delegazione Specializzata nel Servizio Donna (Deam) della Polícia Civil di Goiás. Questa indagine, che ha raccolto le testimonianze di più di 50 potenziali vittime, ha portato all’arresto dell’uomo nell’ottobre 2021 con molteplici accuse: stupro, abusi su donne vulnerabili e molestie sessuali con frode.

Nicodemos Junior Estanislau Morais è un ginecologo con studio ad Anápolis, dove riceveva e visitava le sue pazienti. È proprio il suo ambulatorio, infatti, ad essere diventato teatro di questo incubo che ha coinvolto ben 21 donne.

In sede giudiziaria, il medico ha provato a difendersi sostenendo che quelle poi definite violenze dalla giudice fossero in realtà nuove pratiche mediche legate a una “tecnica di anamnesi più completa”. Ma quelle presentate dalla difesa come manovre di un professionista volte a un approfondito esame sulle pazienti, sono stati giudicati crimini sessuali.

“Quello che a prima vista può sembrare zelo si rivela un modus operandi per mascherare l’intento lascivo travestito da tecnica medica. Proprio come ha fatto nei consulti delle vittime, durante l’interrogatorio giudiziario l’imputato ha cercato di impressionare gli ascoltatori facendo uso di nomi tecnici e possibilità mediche”, si legge nelle motivazioni della sentenza che condanna il ginecologo a una pena esemplare.

La somma degli anni che Nicodemos Junior Estanislau Morais dovrà scontare in carcere ammonta a 277, per il reato di stupro di persone vulnerabili, crimini sessuali attraverso frode e molestie sessuali. Il medico, inoltre, dovrà versare una somma pari a 100mila reales (circa 19mila euro) a ciascuna delle 21 vittime come risarcimento per danni morali.