video suggerito

Ha mal di schiena ma per i medici è solo sciatica: papà di 42 anni muore 4 mesi dopo per cancro al pancreas La storia di Stuart Bradley, papà di 42 anni, di Co Down (Irlanda del Nord): per i medici il suo dolore alla schiena era solo sciatica ma poi ha scoperto avere un cancro al pancreas ed è morto 4 mesi dopo la diagnosi corretta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stuart Bradley

Per i medici il suo dolore alla schiena non era altro che sciatica. Ma solo quattro mesi dopo quella diagnosi Stuart Bradley, 42 anni, di Co Down (Irlanda del Nord) è morto a causa di un cancro al pancreas, lasciando i suoi tre figli. La più piccola ha soli 4 anni. A raccontare la sua storia è stata la moglie ai giornali inglesi.

Il calvario dell'uomo è cominciato alla fine del 2023 quando ha manifestato i primi sintomi, tra cui forti dolori alla schiena, problemi intestinali e ansia. Quando i dottori hanno scoperto la malattia a giugno di quest'anno, il tumore dell'uomo era inoperabile e si era già diffuso al fegato e ai polmoni.

La moglie di Bradley, Michelle Brady, ha raccontato al Daily Mail che il suo medico di base ha fatto fatica a trovargli un appuntamento, suggerendogli invece delle visite telefoniche. Durante uno di questi appuntamenti da remoto, a maggio scorso, gli è stata diagnosticata la sciatica, una condizione dolorosa innescata dalla compressione del nervo sciatico, che va dalla parte bassa della schiena ai piedi. Solo il 19 giugno, ben nove mesi dopo l'inizio del dolore, il 42enne è finalmente riuscito a ottenere un appuntamento di persona con il medico di base.

Leggi anche Bimba di 5 anni muore sbranata dai cani di famiglia a Covina nel cortile di casa davanti al papà

Fu allora che gli fu diagnosticata la presenza di coaguli di sangue nelle gambe e fu indirizzato all'ospedale per ulteriori esami. Una settimana dopo, la tac rivelò la presenza diverse masse, tra cui una nel fegato e un'altra nel pancreas, che fu ritenuta inoperabile.

"Non avevo idea di cosa fare", ha detto la moglie, Michelle. "È stato molto spaventoso anche per i bambini. Abbiamo dovuto dire loro del cancro di papà senza nemmeno avere tutte le informazioni disponibili. Non aveva energie, era sempre molto stanco". Le condizioni di Stuart sono peggiorate rapidamente e, a settembre, quattro mesi dopo la diagnosi corretta, è morto. "Era unico nel suo genere, pieno di allegria e divertente. Stuart aveva un modo speciale di trattare le persone. Era anche un padre incredibilmente pratico. I bambini erano il suo orgoglio e la sua gioia", ha concluso la donna.