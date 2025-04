video suggerito

L'oroscopo di venerdì 18 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 18 aprile 2025 vede Marte finalmente avanzare nel segno del Leone dopo quasi 4 mesi in Cancro.

Ariete

Amore: ti senti ispirato da Nettuno e Mercurio nel tuo segno: sei romantico e lucido, pronto a dire quello che senti. Emozioni nitide come un cielo senza nubi.

Lavoro: Marte ti dà grinta e determinazione: sei diretto, motivato, concentrato sugli obiettivi. Proposte interessanti anche per chi cerca nuove strade.

Fortuna: la Luna e Marte ti sostengono: piccoli colpi di fortuna inattesi, anche economici. Sfrutta il momento per azzardare qualcosa.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo intuito, anche se sembra azzardato. Le stelle ti danno coraggio e lucidità.

Voto: 8

Toro

Amore: ti innervosisci facilmente e chi ti ama deve avere pazienza. Marte ti stuzzica e scatena gelosie, ma anche passioni incendiarie.

Lavoro: sei competitivo, ma poco diplomatico. Evita discussioni sterili, soprattutto con colleghi invadenti. Mantieni il focus.

Fortuna: non eccedere nelle spese per sfogare frustrazioni: non è giornata da shopping impulsivo. Fai attenzione ai piccoli imprevisti.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa prima di parlare: il silenzio oggi ti salva più delle parole.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: Venere non vi protegge: siete taglienti e distanti. Attenzione a non rovinare rapporti stabili con battute fuori luogo.

Lavoro: avete bisogno di chiarezza, ma rischiate di complicare tutto. Meglio rimandare riunioni e decisioni importanti.

Fortuna: giornata no per i colpi di scena positivi. Potreste sentirvi fraintesi anche da chi vi conosce bene.

Il consiglio del giorno: ascoltate prima di parlare: oggi è più utile comprendere che spiegare.

Voto: 5

Cancro

Amore: finalmente più pacato e affettuoso: il partner si accorge che sei meno lunatico e più disposto ad ascoltare.

Lavoro: senza Marte sei più riflessivo. Ottimo momento per fare ordine nei progetti. Risolvi una grana che ti dava fastidio.

Fortuna: un po’ più di leggerezza nel cuore e nella testa: piccoli segnali di sollievo arrivano da chi meno ti aspetti.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento di respiro: ti sei guadagnato un po’ di serenità.

Voto: 7

Leone

Amore: ti senti sexy, brillante, audace. Marte ti dà il fuoco e la Luna rende tutto più spontaneo: amore come un palco su cui brillare.

Lavoro: ritorna l’ambizione vera. Idee creative e coraggiose da proporre: oggi puoi lanciarti, anche in grande stile.

Fortuna: la Luna ti bacia e Marte ti carica: hai il vento a favore. Osare è più facile e spesso anche premiato.

Il consiglio del giorno: esci di casa, mostra chi sei. Le stelle vogliono vederti protagonista.

Voto: 8

Vergine

Amore: poco entusiasmo e tante domande interiori: meglio stare un po’ per conto tuo. Evita drammi inutili.

Lavoro: ti senti sopraffatta, ma è solo un calo temporaneo. Non prendere decisioni definitive in giornate come questa.

Fortuna: Marte ti ha lasciata con poca energia: non insistere. Giornata low profile da vivere senza pressioni.

Il consiglio del giorno: spegni tutto e concediti una pausa. Le risposte verranno, ma non oggi.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: sei sensibile ma confusa. Attenta a non mandare segnali ambigui: qualcuno potrebbe restarci male.

Lavoro: la comunicazione non è il tuo punto forte oggi. Meglio delegare o rimandare incontri importanti.

Fortuna: Luna e Nettuno non aiutano: il rischio di malintesi è alto. Vai sul sicuro, senza improvvisazioni.

Il consiglio del giorno: evita i social e i messaggi scritti: oggi è meglio parlare dal vivo, col cuore.

Voto: 6

Scorpione

Amore: sei gelosa, intensa, magnetica. Ma occhio a non esagerare: la passione rischia di trasformarsi in controllo.

Lavoro: la tensione emotiva si riversa anche nei rapporti professionali. Prova a non prendere tutto sul personale.

Fortuna: l’umore incide sulle tue percezioni. Rischi di vedere ostacoli dove non ce ne sono. Respira.

Il consiglio del giorno: fidati di più, controlla di meno. Chi ti vuole bene non sta scappando.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: poco affetto, ma tanta energia: hai voglia di evasione più che di coccole. Non forzare le emozioni.

Lavoro: sei brillante, reattivo e strategico. Anche con Venere contro, sai ottenere il massimo con poco.

Fortuna: giornata interessante: occasioni curiose e intuizioni brillanti. Ascolta chi ha idee diverse dalle tue.

Il consiglio del giorno: anche se sei in forma, non trascurare chi ti ama. Una carezza fa miracoli.

Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Amore: finalmente più sereno. Sei meno chiuso e più disponibile: chi ti sta accanto se ne accorge subito.

Lavoro: Marte non ti frena più: torni a muoverti con fiducia e metodo. Nuove idee prendono forma.

Fortuna: il peggio è passato. Ora puoi rimettere insieme i pezzi e trovare nuove motivazioni.

Il consiglio del giorno: ricorda quanto hai imparato in questi mesi: ti servirà per non tornare indietro.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: sei più irritabile che romantico. Ti infastidiscono le richieste emotive eccessive. Hai bisogno di spazio.

Lavoro: Marte contro ti rende impulsivo: occhio a non rompere collaborazioni utili solo per orgoglio.

Fortuna: energia ballerina e poca voglia di tollerare. Non forzare eventi o contatti.

Il consiglio del giorno: non devi piacere a tutti. Ma non serve nemmeno litigare con chiunque.

Voto: 6

Pesci

Amore: Venere vi rende dolci e rassicuranti: vi prendete cura degli altri e ricevete affetto sincero in cambio.

Lavoro: con Saturno al vostro fianco, siete organizzati e costanti. Perfetti per portare avanti progetti concreti.

Fortuna: il karma vi sorride: vi arrivano segnali positivi in momenti inaspettati.

Il consiglio del giorno: siate grati per ciò che funziona. La gratitudine è un potente attrattore di bellezza.

Voto: 7 e mezzo