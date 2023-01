Ha dolori alla pancia, 16enne partorisce in bagno ma neonato muore: “Non sapevo di essere incinta” Il dramma in Portogallo dove sarà fondamentale l’autopsia sul corpicino del neonato per determinare le cause della morte e stabilire se la madre abbia o meno responsabilità penali.

Ha avvertito forti dolori allo stomaco, fitte intense che l'hanno spinta ad andare di corsa in bagno, nella sua abitazione, dove in realtà però da sola ha messo al mondo un bimbo che purtroppo non è sopravvissuto ed è morto poco dopo.

Il dramma ha come protagonista una adolescente portoghese di 16 anni. La terribile sequenza si è consumata giovedì alle 10 nella casa di famiglia della sedicenne a Vila Nova de Gaia, nel distretto di Porto. In quel momento in casa vi era la ragazzina con la sorella ed è stata quest'ultima a lanciare per prima una richiesta di aiuto dopo aver scoperto quanto era avvenuto e stava accadendo.

La sorella della sedicenne infatti è accorsa a sostegno della partoriente che dal bagno ha iniziato a urlare disperatamente dopo essersi resa conto di quanto avvenuto. La ragazza ha poi chiamato i soccorsi con una telefonata ai numeri di emergenza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Aguda che però hanno potuto fare ben poco per il neonato.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto nel quartiere di Canidelo, il neonato era già morto per un arresto cardiorespiratorio. La madre, sotto shock, è stata invece soccorsa dai sanitari e portata d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale di Vila Nova de Gaia dove è stata ricoverata.

Sulle cause della morte del neonato sono ora in corso le indagini della polizia giudiziaria di Porto. Fondamentale saranno i risultati dell'autopsia sul corpicino del neonato, già trasferito all'istituto di medicina legale di Porto. L'autopsia infatti sarà decisiva per determinare le cause della morte e stabilire se la madre abbia o meno responsabilità penali. Secondo il Comando della polizia di pubblica sicurezza di Porto, la giovane dice che non sapeva di essere incinta e di aver partorito dopo aver sentito dolori allo stomaco in bagno.