La periferia di Parigi torna a preoccupare dopo che nelle ultime ore si sono susseguiti diversi episodi di violenza che vedono per protagonisti giovanissimi. Nelle banlieue della capitale francese, sembra essere scoppiata infatti una vera e propria guerra tra bande che ha provocato la morte di due adolescenti nelle ultime 24 ore.

La maxi rissa con 60 ragazzini e la morte del 13enne

La tragedia si è consumata nel dipartimento francese di Essonne, nella ragione dell’Île-de-France. A perdere la vita sono stati una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 13, entrambi rimasti uccisi. La notizia della morte della giovane è giunta la scorsa notte, Lillibelle, questo il suo nome, sarebbe stata pugnalata all'addome da alcuni suoi coetanei dopo aver provato a placare una rissa. La 14enne avrebbe infatti tentato di interporsi fra coetanei che si picchiavano ed è stata pugnalata all'addome. Gli scontri tra le gang di giovanissimi sarebbero riprese anche quest'oggi. In un episodio in particolare ci sarebbe stata una maxi rissa alla quale hanno partecipato circa 60 ragazzi, tutti adolescenti. Ed è proprio durante questi scontri che avrebbe trovato la morte un ragazzino di soli 13 anni: il giovane, pugnalato alla gola, è rimasto ucciso.

Le banlieue francesi e gli episodi di violenza

Il termine "banlieue" in francese viene utilizzato per indicare una fascia che che circonda il centro città delle metropoli francesi. Durante il corso degli anni in quelle che sono le cosiddette periferie della città di Parigi sono stati numerosi gli episodi di violenza che hanno visto protagonisti giovanissimi ma anche forze dell'ordine. Dall'inizio dell'anno si contano già tre morti e 218 feriti: tra queste, 41 sono state ferite da armi da taglio (coltelli, machete) e altre 68 da armi quali stampelle, mazze da baseball e anche mobili.