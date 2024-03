Guerra in Medio Oriente, attacchi israeliani in Siria: bombe su Aleppo, “almeno 38 morti” Attacchi israeliani nella notte sulla regione di Aleppo, nella Siria settentrionale: almeno 38 morti, tra cui cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah. Tensione anche a Gaza: “8 morti in raid israeliano sul campo profughi di Maghazi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Notte di altissima tensione in Medio Oriente: Israele ha condotto una serie di attacchi in Siria, prendendo di mira in particolare la regione settentrionale di Aleppo. Le bombe avrebbero ucciso 38 persone tra cui cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah, secondo quanto affermano fonti della sicurezza locale, citate dall'agenzia di stampa britannica Reuters.

Intanto, a Gaza 21 persone hanno perso la vita nei bombardamenti su abitazioni a Khan Yunis e Jabalia e sul campo profughi di Al-Maghazi.

Cosa è successo questa notte ad Aleppo

Già alle prime ore di oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh) aveva affermato che almeno 36 soldati siriani erano stati uccisi in un attacco israeliano e condotto anche da militanti che ha preso di mira la regione di Aleppo, nel nord della Siria, all'alba di venerdì. Il bilancio è stato successivamente aggiornato con l'aggiunta di altre due vittime.

Ed anche una fonte militare citata dall'agenzia ufficiale siriana Sana ha riferito di "diversi morti e feriti tra civili e soldati" nel raid contro postazioni militari nei pressi di Aleppo. Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse aree intorno all'1:45 ora locale (22:45 GMT), si legge in una nota del ministero della Difesa locale. "L'aggressione ha provocato la morte e il ferimento di numerosi civili e militari e ha causato perdite materiali a proprietà pubbliche e private", continua ancora il comunicato.

Sebbene queste accuse non siano state ancora verificate, l'Osdh ha assicurato che l'attacco israeliano ha preso di mira un deposito di armi appartenente al partito-milizia sciita libanese Hezbollah situato a Jibreen, vicino all'aeroporto internazionale di Aleppo. Un altro obiettivo dei bombardamenti sono state le fabbriche della difesa di Al Safira, ha aggiunto l'Osservatorio, precisando che esplosioni sono state udite anche nella zona di Kafr Joum, a ovest della città siriana: "I missili di difesa aerea del regime sono stati lanciati per cercare di contrastare i missili israeliani e contrastare l'attacco. Ambulanze e vigili del fuoco si sono spostati in uno stretto cordone di sicurezza sul luogo degli attacchi per trasportare i feriti e spegnere gli incendi scoppiati".

Al Jazeera: 8 morti in attacco israeliano sul campo profughi di Maghazi

Anche a Gaza continuano i combattimenti. Secondo l'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito stanotte una casa del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha invece riferito che almeno 12 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano che ieri sera ha colpito una casa vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Vittime vengono segnalate anche a Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese. Il bilancio nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di almeno 32.552 morti e almeno 74.980 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.