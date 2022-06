Gli Stati Uniti hanno un enorme problema con i vaccini: nemmeno uno su due ha fatto il richiamo Negli Stati Uniti solo il 48,7% delle persone di età superiore ai 12 anni è stato completamente vaccinato e ha ricevuto almeno una dose di richiamo.

"Abbiamo un problema molto serio con la somministrazione dei vaccini". A dirlo è l'americano Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research. Negli Stati Uniti, infatti, a differenza dell'Europa, la campagna vaccinale è molto indietro e questo rischia di esporre il Paese ad una nuova forte ondata di Covid il prossimo autunno.

A differenza di molti Paesi meno sviluppati, gli Stati Uniti hanno dosi sufficienti per vaccinare tutti e le infrastrutture necessarie per supportare le somministrazioni. Ma secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, solo il 48,7% delle persone di età superiore ai 12 anni è stato completamente vaccinato e ha ricevuto almeno una dose di richiamo. Si tratta, come detto, di una percentuale di gran lunga inferiore rispetto ad altri paesi occidentali. Ad esempio, il 69,6% delle persone con più di 12 anni è stato vaccinato con il booster nel Regno Unito e il 55,5% in Canada. Nei 27 paesi dell'Unione Europea il 62,6% degli adulti ha ricevuto il richiamo.

Marks ha parlato con il comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici correlati della Food and Drug Administration statunitense, che ha recentemente approvato un nuovo siero sviluppato da Novavax, che si somma ai tre già sul mercato. La Fda a maggio ha limitato l'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino Johnson & Johnson agli adulti che non possono o non vogliono ricevere un altro tipo di dose, a causa del rischio di una condizione di coagulazione rara e pericolosa dopo la somministrazione. Il vaccino Covid-19 di Novavax, somministrato in due dosi a tre settimane di distanza, è prodotto utilizzando piccoli frammenti di coronavirus costruiti in laboratorio per stimolare l'immunità.Questo approccio basato sulle proteine ​​è un metodo di sviluppo di vaccini più tradizionale rispetto ai vaccini mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna.