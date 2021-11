Glen de Vries morto in un disastro aereo: un mese fa volò nello spazio col capitano Kirk Glen de Vries, l’imprenditore volato nello spazio a bordo di Blue Origin con William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek, è morto in un incidente aereo.

A cura di Susanna Picone

È morto Glen M. de Vries, il 49enne di New York che il 13 ottobre scorso era volato nello Spazio a bordo del razzo della Blue Origin di Jeff Bezos insieme all'attore William Shatner, il Capitano Kirk di “Star Trek”. Ne dà notizia la polizia locale che comunica che de Vries ha perso la vita nello schianto di un piccolo aereo nel nord del New Jersey. Con l’imprenditore microbiologo (e pilota di aerei nel tempo libero) è morta anche un'altra persona, il 54enne Thomas P. Fischer. I due, secondo la ricostruzione, si trovavano a bordo del monomotore Cessna 172 – velivolo a quattro posti usato per le lezioni di volo – che è caduto giovedì in un'area boschiva di Hampton Township, zona boscosa a poco più di 60 chilometri da New York. Il velivolo era partito dall'aeroporto della contea di Essex a Caldwell ed era diretto al Sussex Airport. Ancora non si conoscono le cause del disastro. Le autorità americane stanno indagando sull'accaduto e alcune risposte preliminari sulle cause dell’incidente potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

"Siamo devastati dall'aver appreso della morte di Glen de Vries. Ha portato molta energia nella squadra di Blue Origin. La sua passione per l'aviazione e la beneficenza sarà ricordata e ammirata", così in una nota Blue Origin. Lauren Sanchez, la fidanzata di Jeff Bezos, ha parlato di una perdita dolorosa: "Abbiamo incontrato Glen e la sua partner Leah lo scorso mese. Quando è decollato per lo spazio, Leah mi ha stretto la mano così forte da far male. Ripensare a quel momento ora mi spezza il cuore", ha twittato Sanchez, postando una foto di de Vries a bordo della navicella spaziale. Il 13 ottobre scorso de Vries era salito insieme al Capitano Kirk su New Shepard: al rientro aveva descritto la sua esperienza parlando di qualcosa di indescrivibile. "Prima di partire pensavo che sarebbe stato importante per me, e ora che l'ho fatto ne sono ancora più convinto. È qualcosa che dobbiamo rendere accessibile al maggior numero di persone", aveva detto in alcune interviste.