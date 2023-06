Gioca gli stessi numeri per 10 anni e finalmente vince 45mila euro alla Lotteria: “Mai dire mai” Un pensionato del Maryland, Stati Uniti, ha vinto 50mila dollari alla Lotteria giocando la stessa combinazione di numeri usata negli ultimi 10 anni: “Gioco sempre gli stessi numeri, lo faccio da anni. Mai dire mai”.

A cura di Ida Artiaco

Ha giocato per 10 anni la stessa combinazione di numeri nella speranza che la fortuna prima o poi lo baciasse. E la sua perseveranza è stata alla fine premiata: ha vinto 50mila dollari (45.649 euro) giocando per l'ennesima volta alla Lotteria locale.

È successo in Maryland, negli Stati Uniti: come riporta la CNN, il fortunato vincitore della contea di Prince George, che è rimasto anonimo ma che si sa essere un pensionato, ha indovinato la combinazione vincente il 28 maggio scorso dopo aver giocato al gioco Bonus Match 5 della lotteria dello Stato.

"Gioco sempre gli stessi numeri, lo faccio da anni. Mai dire mai", ha detto l'uomo ai funzionari del quartier generale della Lotteria a Baltimora.

È entrato in un negozio di liquori a Temple Hills e ha acquistato un biglietto da quattro dollari, su cui ha indicato la sua solita combinazione dei numeri: 5, 6, 8, 23 e 30. Il giorno successivo ha appreso, incredulo, di aver finalmente vinto. E la prima persona che ha avvisato è stata la moglie, con la quale è sposato da 22 anni. Ha fatto sapere che intende utilizzare il premio per pagare le bollette e mettere il resto in risparmi.

"Molti giocatori della Lotteria ci dicono che hanno determinate combinazioni di numeri che usano regolarmente", ha detto alla CNN Seth Elkin, portavoce di Maryland Lottery and Gaming. "A volte si tratta di date di nascita o numeri civici o numeri di maglia dei loro atleti preferiti, e a volte hanno deciso che alcuni numeri possono essere ‘fortunati' per loro", ha aggiunto.

Sempre in Maryland un uomo di 52 anni quest'anno e in meno di 11 mesi ha vinto per ben tre volte alla lotteria. Ancora più incredibile il fatto che il 52enne abbia sempre giocato gli stessi numeri in tutte e tre le occasioni.

La serie fortunata era 48548: numeri che hanno regalato al giocatore americano una vincita totale di 150.000 dollari, divisi per l'appunto in tre vincite da 50.000 dollari l'una sulla lotteria nazionale del Maryland, la "Pick 5". Le prime due vincite si sono verificate a maggio 2022, l'ultima è stata resa nota ad aprile 2023.