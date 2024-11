video suggerito

Gioca a fare Spiderman a casa, termosifone si stacca e lo colpisce alla testa: morto bimbo di 5 anni Il piccolo Saleh abitava con la sua famiglia a Watford, in Regno Unito. "Mentre cercava di arrampicarsi, il radiatore, che pesava circa 40 kg, si è staccato dal supporto, colpendolo alla testa e causando una grave emorragia cerebrale" ha raccontato il papà al suo funerale.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un bambino inglese di 5 anni è morto mentre giocava in casa, travolto da un termosifone che lo ha colpito alla testa. La tragedia è avvenuta a Watford, nell'Hertfordshire. Il piccolo Saleh è stato portato d'urgenza al Watford General Hospital, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

“Non abbiamo parole per descrivere il nostro dolore,” ha detto il padre, Mohammad, alla BBC in occasione dei funerali tenuti nel weekend, a cui hanno partecipato centinaia di persone, tra cui insegnanti e compagni di scuola del bambino. Saleh "amava travestirsi da supereroe, come Spider-Man e Iron Man", ha raccontato l'uomo. Ed è proprio durante uno di questi giochi che è avvenuta la tragedia.

"Mentre cercava di arrampicarsi, il radiatore, che pesava circa 40 kg, si è staccato dal supporto, colpendolo alla testa e causando una grave emorragia cerebrale," ha aggiunto il padre. In quel momento, in casa c'era la madre, Bibi, che si era allontanata “letteralmente per due minuti per salire al piano di sopra."

“Era il figlio che amavo di più. Ho quattro figli, ma lui era il più amato, il più testardo, il più affascinante,” ha detto ancora il padre in un'altra intervista all'Observer. “Conquistava i nostri cuori con i suoi piccoli gesti. Era premuroso, gentile, umile. Era molto orgoglioso di essere musulmano, britannico e di appartenere a Watford,” ha aggiunto.

“Sono commosso dal fatto che abbia unito ogni singola persona della comunità. Tutti hanno pianto e sofferto con noi, erano presenti alla moschea durante il suo funerale, abbracciandoci, sostenendoci, dimostrando affetto. Questa è la cosa peggiore che possa capitare a un genitore: che un bambino così piccolo venga portato via in modo così tragico,” ha concluso il padre.

Jonny Spector, preside della Orchard Primary School, la scuola frequentata dal bambino, ha dichiarato: “Saleh era dolce e gentile, molto amato dai suoi amici e dallo staff, e ci mancherà tantissimo".