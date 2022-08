Giappone, continuano gli attacchi dei delfini: altri due nuotatori morsi e feriti Proseguono in Giappone gli attacchi dei delfini ai bagnanti: ieri due nuotatori sono stati feriti, altri 4 nelle ultime settimane.

A cura di Davide Falcioni

È probabilmente il mammifero marino che più di tutti ha imparato a relazionarsi con l'uomo, grazie a una spiccatissima intelligenza e a un carattere curioso e giocoso.

Eppure in Giappone nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi di delfini ad esseri umani. Gli ultimi si sono verificati ieri, quando un esemplare si è avvicinato a due nuotatori e ha morso entrambi alle braccia. Gli attacchi si sono verificati in mattinata e nel pomeriggio ed entrambi gli incidenti hanno avuto luogo a Koshino Beach, una meta popolare per bagnanti e mammiferi marini vicino alla città giapponese occidentale di Fukui. Entrambi i nuotatori hanno riportato ferite lievi.

Le autorità nipponiche ritengono che lo stesso esemplare di delfino abbia attaccato almeno sei persone nel corso degli ultimi mesi, ragion per cui hanno deciso di installare dei trasmettitori di ultrasuoni lungo la spiaggia nella speranza che i suoi rumori ad alta frequenza scoraggino i cetacei dall'area ad avvicinarsi ai bagnanti, i quali sono stati avvisati dei rischi che corrono nello spingersi troppo al largo.

Al momento non è chiaro quale specie di delfino sia stata coinvolta nell'attacco di ieri. Secondo i media giapponesi, i delfini di Koshino Beach sono abituati all'interazione con gli uomini e sono stati spesso avvistati in tratti di acqua bassa.

In tutto il mondo, gli attacchi di delfini sono rari ma non inauditi. In Irlanda due donne alcuni anni fa sono state ferite nell'arco di dieci giorni dallo stesso esemplare; pochi mesi dopo un uomo ha necessitato di soccorso al largo perché circondato da un delfino molto aggressivo. Gli scienziati hanno suggerito che gli attacchi possano essere più frequenti tra i delfini tursiopi, trovano "incredibilmente stressante" nuotare insieme agli umani, specie che compromette le loro abitudini comportamentali.