Giappone, 17enne si getta da un palazzo e piomba su una donna: morte entrambe È accaduto a Yokohama, in Giappone, dove un'adolescente si è suicidata lanciandosi nel vuoto da un edificio situato in un'area commerciale molto frequentata. Nella caduta, la giovane è precipitata su una passante di 32 anni, uccidendo anche lei.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia a Yokohama, in Giappone, dove un'adolescente di 17 anni si è suicidata lanciandosi nel vuoto da un edificio situato in un'area commerciale molto frequentata. Nella caduta, la giovane è precipitata su una passante di 32 anni, uccidendo anche lei.

La fatalità, della quale dà conto la BBC, è avvenuta sabato sera, quando l'adolescente si è gettata da un centro commerciale, atterrando su una ragazza che stava passeggiando in compagnia di alcune amiche. Entrambe le donne sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale, dove la ragazza è deceduta un'ora dopo l'arrivo. Poco dopo, anche la sfortunata donna colpita ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

Le motivazioni che hanno spinto la studentessa al suicidio rimangono ignote. Tuttavia il primo settembre, che coincide con l'inizio dell'anno scolastico, è noto in Giappone per essere una data critica, durante la quale si registra un picco di suicidi tra i giovani sotto i 18 anni. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno 513 adolescenti si sono tolti la vita nel Paese, con le difficoltà scolastiche identificate come la causa principale.

Il termine giapponese "futoko" si riferisce agli studenti che rifiutano di andare a scuola, una realtà che spesso è legata a problemi familiari, conflitti interpersonali ed episodi di bullismo, come emerso da un'indagine condotta dal ministero dell'Istruzione. Negli ultimi anni, le autorità e i media hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che gli studenti devono affrontare in questo delicato periodo dell'anno invitando anche le famiglie a prestare la massima attenzione a tutti quei segnali che potrebbero indicare un disagio psicologico.