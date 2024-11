video suggerito

Giallo in Laos, morta la sesta turista per sospetto avvelenamento da metanolo: aveva 19 anni È salito a sei il bilancio dei turisti morti nella città di Vang Vieng, in Laos, a causa di un sospetto avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto alcol. L'ultima a perdere la vita è stata Holly Bowles, 19 anni. La conferma della notizia dalla famiglia.

A cura di Ida Artiaco

È un vero e proprio caso quello che è scoppiato a seguito alla morte di alcuni turisti in Laos per sospetto avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto drink alcolici mentre si trovavano in vacanza nella città di Vang Vieng. Il bilancio delle vittime è salito a sei: l'ultima a perdere la vita, secondo quanto riporta la BBC, è Holly Bowles, 19 anni: la famiglia della giovane ha confermato la notizia del decesso una settimana dopo la manifestazione dei primi sintomi.

Ieri era arrivata la notizia della morte di un'amica di Holly, Bianca Jones, anche lei 19 anni, e dell'avvocato britannico Simone White, 28 anni di Orpington, a Sud di Londra. Le altre vittime, se confermate, sarebbero un uomo di nazionalità statunitense di cui non è stata resa nota l'identità, e due donne danesi, di 19 e 20 anni. Ma ci sono anche altri turisti che sono stati ricoverati in ospedale, tra cui almeno sei cittadini britannici, come suggerisce il quotidiano The Guardian.

Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha dichiarato: "Tutti gli australiani saranno addolorati per la tragica scomparsa di Holly Bowles. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". Holly e Bianca sono state trasportate in ospedale lo scorso mercoledì 13 novembre, dopo non aver fatto il check-out dal loro ostello nella piccola città fluviale di Vang Vieng, a circa due ore a Nord della capitale Vientiane.

È possibile, secondo quanto ricostruito finora, che le due ragazze, e gli altri turisti deceduti, possano aver consumato alcol mescolato con metanolo, una sostanza mortale spesso presente nell'alcol di contrabbando. Anche una piccola quantità di metanolo può essere letale, ma a volte viene aggiunto alle bevande perché è più economico dell'alcol stesso. Secondo quanto riferito dalle autorità thailandesi, che si sono occupate delle cure di Bianca Jones, la ragazza è morta per "gonfiore cerebrale dovuto agli alti livelli di metanolo riscontrati nel suo sistema".

Il Nana Backpacker Hostel, dove alloggiavano le due amiche, ha dichiarato di aver distribuito shot gratuiti a circa 100 ospiti la sera prima che si sentissero male. Il direttore è stato a lungo interrogato dalla polizia locale. Ma non si sa ancora con precisione dove siano state avvelenate le persone che si sono ammalate o sono morte. Possono volerci fino a 24 ore prima che le vittime inizino a mostrare i sintomi dell'avvelenamento. Indagini sono in corso.