video suggerito

Laos, morta turista 19enne, prima di lei altre vittime: “Sospetto avvelenamento da metanolo” Nella città turistica di Vang Vien, a Laos, sono state registrate quattro morti nell’ultima settimana. L’ultima vittima si chiama Bianca Jones, 19enne in viaggio per il Sud Est del Pacifico con un gruppo di amici, le altre sono state uno statunitense e due ragazze danesi. La causa più accreditata è un presunto avvelenamento da metanolo nell’alcool. Da qui, l’allerta dei dipartimenti di Stato australiano, inglese e statunitense. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Laos di sera; a destra Bianca Jones

Un sospetto avvelenamento di massa a Vang Vien, città turistica nel centro di Laos, sta facendo discutere. E ha messo in allerta ambasciate e dipartimenti degli Affari esteri di paesi come Australia e Stati Uniti. Sono già morte quattro persone nell'arco dell'ultima settimana.

Decessi ancora sotto indagine della polizia locale. Ma tutte le testimonianze e le ricostruzioni delle testate internazionali ribadiscono che la causa più accreditata sia il consumo di bevande a cui era stato aggiunto il metanolo, una sostanza tossica di cui spesso si rinvengono tracce nell'alcool da contrabbando.

L'ultima vittima si chiama Bianca Jones, 19enne di Melbourne. A confermare il suo decesso è stato il ministero degli Affari esteri australiano. È stato informato anche il premier Anthony Albanese che ha espresso le sue condoglianze.

"I nostri primi pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici che sono in lutto per una perdita terribile e crudele", ha riferito Albanese nella giornata di giovedì 21 novembre. "Il medico che l'ha visitata ha detto che la causa della morte è stata un avvelenamento da metanolo ingerito con un liquore falsificato. La quantità in corpo era elevata e ha portato al gonfiore del cervello", ha detto Phattanawong Chanphon, un funzionario della polizia di Bangkok a Reuters.

La famiglia ha chiesto di mantenere la privacy e non voler rilasciare dichiarazioni. Jones, comunque, era in viaggio per il Sud Est asiatico insieme a un gruppo di amici. Compresa Holly Bowls, che sta ancora lottando tra la vita e la morte in un ospedale di Bangkok, così come una donna britannica che è attaccata a un supporto vitale.

Poche ore prima della morte di Jones, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America aveva comunicato ai media il decesso di un uomo proprio a Vang Vien. Dipartimento che ha detto di star "monitorando da vicino" quel che è accaduto al connazionale vittima di questo presunto avvelenamento. La settimana scorsa due giovani danesi, 19 e 20 anni, sarebbero morte per lo stesso motivo.

Pure le autorità inglesi hanno avvertito di fare attenzione al consumo di alcolici a Laos. La Bbc ha contattato l'ostello Nana Backpacker dove alloggiavano Jones e Bowls, a cui è stato riferito che la struttura è stata chiusa per garantire le indagini della polizia.

Il gestore, Duong Duc Toan, è stato sentito da Associated Press. Nella sua ricostruzione è emerso che il duo aveva consumato shot di vodka locale offerti dall'ostello. Lo stesso avevano fatto gli oltre 100 ospiti dell'ostello. Durante la serata, le due 19enni si sono poi allontanate. Nessuno degli altri ospiti ha avuto problemi di salute, ci ha tenuto a sottolineare.