Giallo in Inghilterra, preside trovata morta in casa insieme al marito e alla figlia di 7 anni Giallo nel Surrey, in Inghilterra, dove la preside dell’Epsom College, Emma Pattison è stata trovata morta insieme al marito 39enne e alal figlia di 7 anni in una proprietà nel terreno della scuola. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dramma in Inghilterra dove Emma Pattison, preside dell'Epsom College, nel Surrey, è stata trovata morta in una proprietà sul terreno della scuola insieme al marito George e alla figlia Lettie di soli 7 anni.

I tre cadaveri sono stati ritrovati domenica sera. Gli agenti della polizia del Surrey hanno affermato che in base alle prime analisi effettuate "non ci sarebbe il coinvolgimento di parti terze". Ma indagini sono in corso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. Anche perché, come riporta la stampa locale, alcuni testimoni hanno dichiarato che sarebbero stato uditi "colpi di arma da fuoco" prima della tragica scoperta dei tre corpi senza vita.

"Voglio assicurare che condurremo un'indagine approfondita su ciò che è accaduto e spero di poter portare un po' di pace in queste circostanze traumatiche. Chiederei che la loro privacy sia rispettata in questo momento molto difficile", ha detto l'ispettore Kimball Edey. Ancora ignota la cause dei decessi.

Emma Pattison, 45 anni, è diventata la prima donna a guidare l'Epsom College solo cinque mesi fa, dopo sei anni come preside della Croydon High School, nel sud di Londra. Suo marito George, 38 anni, era un dottore commercialista, direttore di una società di consulenza gestionale chiamata Tanglewood 2016, secondo Companies House.

È emerso che la famiglia stava vivendo una serie di importanti cambiamenti, inclusa proprio la recente nomina a preside della signora Pattison. A dicembre, prendendo parte ad un podcat realizzato dagli studenti, la 45enne aveva dichiarato: "Ho un nuovo lavoro, ed anche mio marito. Non era preventivato ma è successo. E anche mia figlia ha iniziato una nuova scuola".

In un tweet, il college, frequentato da circa 850 studenti, ha dichiarato: "Speriamo che tutti rispettino la privacy della famiglia di Emma in questo momento e concedano agli alunni, al personale e alla comunità più ampia del college il tempo e lo spazio necessari per venire a patti con questa perdita".