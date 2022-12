Giallo in Inghilterra, fidanzati italiani trovati morti in casa: fermato un 21enne Nino Calabró e Francesca Di Dio, 20enni originari della provincia di Messina, sono stati trovati morti in un appartamento a Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. Fermato un 21enne.

A cura di Ida Artiaco

È giallo in Inghilterra dove la polizia sta indagando sulla morte di due ragazzi italiani. Nino Calabró e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, entrambi comuni della provincia di Messina, sono stati trovati senza vita sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Thornaby-on-Tees, un comune di 24.741 abitanti, nella contea del North Yorkshire.

A trovare i corpi sono stati alcuni amici, ieri, preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono. Secondo indiscrezioni la polizia avrebbe già fermato un 21enne sospettato del delitto. Il suo interrogatorio sarebbe in corso. La notizia è riportata da alcuni siti e confermata dalla polizia locale.

"Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all'incidente", ha detto Peter Carr, l'ispettore che sta guidando il caso. "Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti".

I due fidanzati, entrambi poco più che ventenni, si erano trasferiti nel Regno Unito nel 2019, dove Nino lavorava nel settore della ristorazione. Lei andava e veniva dalla Sicilia e di recente lo aveva raggiunto per trascorrere insieme le vacanze di Natale.

Sotto choc gli amici e i parenti in Italia. "Mio fratello ti adorava come anche molti di noi. Riposa in pace caro Nino Calabrò ti ricorderemo sempre", ha scritto su Facebook Giuseppe; "Ce li hanno ammazzati. Quattro giorni prima di Natale ce li hanno ammazzati questi figli nostri. Non si capisce perché, pochissime notizie. Ma tanto nessuna spiegazione sarebbe accettabile", ha scritto Antonella.