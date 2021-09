Gerusalemme, polizia spara e uccide una donna palestinese in strada Una donna palestinese è morta questa mattina nella Città Vecchia di Gerusalemme, uccisa a colpi d’arma da fuoco da due agenti di polizia israeliana. Solo qualche giorno fa in un raid dei militari israeliani nei territori occupati dai coloni di Israele sono state uccise almeno quattro persone.

A cura di Chiara Ammendola

La violenza non si ferma a Gerusalemme dove una donna è stata uccisa dagli agenti di polizia israeliana nella Città Vecchia. La notizia è stata diffusa questa mattina dalla stessa polizia che attraverso un comunicato ufficiale ha spiegato che la vittima avrebbe assalito gli agenti poco distante dalla moschea di al-Aqsa.

La donna avrebbe aggredito i due agenti con un coltello

Alcune immagini, poi postate sui social da media locali, mostrano il momento in cui gli agenti sparano alla donna, mentre la polizia ha mostrato l'arma che la stessa avrebbe utilizzato nel tentativo di accoltellare le forze dell'ordine israeliane. La vittima è una donna palestinese di 30 anni, Esra Khuzaymah, residente nella città di Qabatiya vicino a Jenin in Cisgiordania. Nel comunicato si legge che nessun agente di polizia è rimasto ferito. Presente anche un giornalista dell'Afp che ha raccontato di aver udito colpi d'arma da fuoco e poi di aver visto il corpo di una donna a terra, coperto da un lenzuolo. Per sicurezza gli accessi alla Spianata delle Moschee sono stati momentaneamente chiusi.

Pochi giorni fa il raid contro i coloni di Israele

Solo qualche giorno fa altri quattro cittadini palestinesi sono stati uccisi durante un raid compiuti dall'esercito israeliano a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a Kafr Bidu, vicino Ramallah, ovvero nei territori occupati dai coloni di Israele: le vittime si chiamavano Ahmad Zahran, Mahmoud Hmaidan, Zakariya Badwan e Osama Soboh. Mentre poche ore fa un uomo armato, sospettato di essere affiliato alla Jihad Islamica, è stato ucciso dai soldati israeliani dopo che ha aperto il fuoco su di loro mentre procedevano a un arresto a Burqin.