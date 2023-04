Gerusalemme, auto sulla folla in un mercato: cinque feriti, attentatore ucciso da un passante Cinque persone sono rimaste ferite nel mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda di Gerusalemme, dove un uomo a bordo di un’automobile si è scagliato a tutta velocità contro la folla.

A cura di Davide Falcioni

È di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un attentato compiuto oggi nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda di Gerusalemme, dove un uomo a bordo di un'automobile si è scagliato a tutta velocità contro la folla. Il conducente della vettura, ha riferito la radio militare israeliana, è stato neutralizzato.

Stando a quanto riferisce Haaretz l'attentatore, residente nel quartiere palestinese di Beit Safafa, sarebbe noto alla polizia. "Il video dell'incidente rafforza la convinzione che si sia trattato di un attacco terroristico", ha detto al quotidiano israeliano una fonte della polizia. I servizi di emergenza hanno trasportato i cinque feriti in due ospedali locali, Hadassah e Shaare Zedek. Un uomo di 60 anni versa in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni è rimasta moderatamente ferita. Altri due uomini sono rimasti leggermente feriti e un 57enne ha accusato un attacco di panico.

L'autore dell'attacco è stato identificato come Khatem Najma, 39 anni, padre di cinque figli , residente nel quartiere Beit Safafa di Gerusalemme est. Non aveva precedenti reati di sicurezza noti, ma era noto per avere problemi di salute mentale. L'uomo, come dimostrano alcune riprese video amatoriali, è stato ucciso da un civile armato che si trovava nelle vicinanze e che ha aperto il fuoco contro il finestrino, colpendo a morte l'attentatore.

L'attacco è avvenuto fuori dal mercato all'aperto di Mahane Yehuda, o shuk, in una zona popolare normalmente affollata da centinaia di persone. Nessun dubbio per il premier Benjamin Netanyahu che si sia trattato di un attentato terroristico e non invece di un incidente: "Pochi minuti fa, non lontano da qui, c'è stato un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani. Questo attacco terroristico ci ricorda che la Terra di Israele e lo Stato di Israele sono stati conquistati attraverso molte sofferenze", ha detto il capo del governo durante una cerimonia in vista del Memorial Day presso il vicino Yad Lebanim Memorial Center.

Nel 2023 gli attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno provocato la morte di 19 persone; nello stesso periodo almeno 92 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane.