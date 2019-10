in foto: Il luogo dove il 18enne ha scavalcato il muro del carcere

L'amore vero non teme barriere, nemmeno quelle di un carcere. È quello che avrà pensato un giovane 18enne tedesco che per chiedere perdono alla fidanzata che lo aveva appena lasciato e poter tornare con lei non ha esitato a scavalcare il muro di cinta di un penitenziario ma non per uscirne bensì per entrarvi. È accaduto nei giorni scorsi nel carcere minorile di Vechta, città tedesca della Bassa Sassonia, dove la ragazzina era rinchiusa. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la ragazza aveva appena lasciato il suo fidanzatino quando è stata arrestata ed è finita in carcere. Il giovane, consapevole che lei non avrebbe accettato una sua visita dopo la rottura, ha pensato bene di mettere in piedi una irruzione nel penitenziario.

Evitando i sistemi di sorveglianza, il diciottenne è riuscito prima scavalcare un muro di 4 metri utilizzando il palo di un lampione e infine ad arrampicarsi sul palazzo arrivando davanti alla finestra della cella in cui era rinchiusa la sua amata al primo piano. Quando è stato scoperto, è rimasto aggrappato alle sbarre e si è rifiutato di scendere, così per portarlo giù è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala. Come ha rivelato un portavoce del carcere, il giovane era mezzo nudo quando è stato individuato e arrestato, apparentemente per evitare di impigliarsi coi vestiti sul filo spinato del muro.

Anche se il contatto non autorizzato con i prigionieri è solo un reato amministrativo, aver invaso una struttura protetta potrebbe costargli molto caro visto che è un reato penale. Dopo l'arresto, il ragazzo non ha voluto dire molto agli agenti e non si sa nemmeno se la ragazza lo ha perdonato e se il tentativo di salvare la relazione abbia avuto successo. Il suo resta ad ogni modo il primo gesto del genere in Germania. A seguito dell'accaduto le autorità locali comunque hanno rafforzato la sicurezza del carcere minorile installando filo spinato anche sul lampione usato per la scalata del muro.