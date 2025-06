L’oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025: Cancro e Vergine desiderabili e affettuosi

video suggerito

Nell'oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 vede Venere, ancora in Toro fino a venerdì, che si congiunge a Urano regalando improvvisa passione e colpi di scena inaspettati nelle relazioni. È come se l’amore decidesse di prendere una strada meno battuta, invitando a uscire dagli schemi con coraggio e un pizzico di follia, soprattutto i nati gli ultimissimi giorni dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Subito dopo, nel pomeriggio di venerdì, Venere passa in Gemelli, portando con sé un po' di leggerezza e curiosità: i nati i primissimi giorni dei segni d'aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) potrebbero farsi travolgere da conversazioni brillanti, nuovi incontri e da un pizzico di divertimento spensierato. La settimana si chiude con una domenica particolarmente intensa, quando Venere in Gemelli formerà un sestile con Saturno e Nettuno in Ariete, un’energia che donerà equilibrio tra il desiderio di stabilità e l’anelito al sogno. È il momento ideale per mettere in pratica le promesse, ma anche per lasciarsi andare a fantasie delicate, sapendo di poter contare su basi solide, specie per i segni d'aria, ma anche per Ariete e Leone.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quei popcorn che esplodono troppo presto nella padella e poi rimbalzano ovunque, felici di farsi notare? Questa settimana sei proprio tu, caro Ariete: scintillante, rumoroso, impossibile da ignorare. Con Mercurio che ti infiamma come un cabarettista, l’arte del dire ti sfugge di mano: parli, ridi, interrompi. Qualcuno ti chiederà di abbassare il volume, ma tu sarai troppo impegnato a narrare monologhi interiori al barista o a recitare dichiarazioni d’amore in terza persona. E se a metà settimana sembri già una radio sintonizzata solo su te stesso, da venerdì, con Venere complice, diventi una radio pronta a far ballare anche chi aveva giurato di voler solo dormire. Qualcuno potrebbe ricordarti che non sei il protagonista di ogni film. Ma tu fregatene: le migliori storie iniziano sempre con qualcuno che osa troppo.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ancora per questa settimana sei come un chiosco ambulante di dolci a una sagra: profumato, irresistibile e capace di indurre in tentazione anche chi è a dieta ferrea. Venere ti fa brillare come i cristalli di zucchero filato sotto le luci al neon e chi ti gira intorno rischia seriamente di innamorarsi solo guardandoti prendere un caffè, specie se sei dell'ultima decade. Hai addosso un’energia pratica e sensuale che si traduce in inviti organizzati con cura, carezze ben calibrate e sorrisi che sembrano pianificati in scaletta. Se ogni tanto inciampi in discorsi storti o giri di parole, poco importa: basta guardarti per dimenticare tutto.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per tutta la settimana sembri la classica persona insofferente che d'estate passa metà tempo a sbuffare per il caldo e l’altra metà a cercare l’aria condizionata più vicina. Ti muovi con l’energia di un bradipo, eppure, proprio quando sembri sul punto di chiudere i contatti col mondo, arriva Venere nel tuo segno a riaccendere l'occhio di bue su di te. Certo, l'influenza del pianeta dell'amore non ti renderà il playboy da spiaggia con camicia aperta e occhiali a specchio o la femme fatale con pareo, capello a falda, costume e zatteroni abbinati. No, perché Marte di traverso non accenderà le tue capacità seduttive, ma, invece, come amico brillante che sa sempre cosa dire, quello che consola con gelato e ironia chi è appena stato lasciato via messaggio, sarai perfetto. Anche se sei un po' stanco la tua leggerezza resta la cosa più desiderabile da parte delle persone che ti circondano.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se trovassi per caso una vecchia scatola di lettere d’amore potresti decidere, nel giro di due minuti, di scrivere a tutti quelli che ha mai amato nel corso della tua vita. Sei un cucciolo iperattivo con accesso illimitato alle emozioni e alla rubrica: ogni occasione è buona per dimostrare affetto, per dichiararti, per riunire persone che non si vedono dal 2009. Hai il talento di trasformare una semplice pizza in terrazza in un piccolo rituale affettivo e pure il messaggio vocale più scemo finisce col farti sembrare l’amico del cuore che tutti vorrebbero avere. La verità è che in questo periodo sei innamorato della vita e ti si legge negli occhi. Il problema di tutto ciò? Nessuno. Al massimo potresti finire la settimana con la memoria del telefono piena di selfie per immortalare momenti di gioia, ma felice come chi ha finalmente capito che l’amore, in tutte le sue forme, è il suo superpotere.

Voto 9 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai il ritmo mentale di un DJ in pieno set alle 3 di notte: tutto gira veloce, tutto pulsa e tu non hai nessuna intenzione di abbassare il volume. Le idee arrivano come notifiche impazzite, le parole ti escono senza filtro e la tua presenza è così intensa che sembri il protagonista di una serie cult ambientata in un rooftop di Tokyo. Mercurio ti rende brillante e imprevedibile, uno di quelli che affascina anche quando parla del meteo. E da fine settimana, con Venere che ti strizza l’occhio, diventi ancora più seducente e lasci gli altri a domandarsi se il tuo modo di fare è tutto calcolato o solo puro istinto. Questa settimana improvvisi, sbagli pure, eh, ma chi ti sta intorno, anche se frastornato, non può fare altro che seguirti.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, cara Vergine, sembri un cocktail servito al tramonto con tanto di ombrellino: bella, lucida e pericolosamente disinvolta. Hai archiviato (momentaneamente) il protocollo e il senso del dovere, per dedicarti anima e corpo a godertela. Marte nel tuo segno ti accende come una candela profumata: emani calore, sensualità e una voglia di gioco che sfiora l’impertinenza. Ogni scusa è buona per allungare una conversazione, rimanere un po’ più vicina del necessario o improvvisare un piano B molto meno casto del previsto. Sei elegante come sempre, ma con una nota speziata in più. E chi ti conosce resta stupito: dietro la camicia perfettamente stirata si nasconde una ribelle con idee molto chiare su come godersi l’estate.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti sei leccata le ferite con grazia, cara Bilancia, come una diva anni '50 che sorseggia champagne dopo uno scossone sentimentale. Ma ora la scena cambia: nel weekend Venere ti si posiziona a favore e tu torni a brillare, non con fuochi d’artificio da ferragosto, ma con quella luce morbida da lampada di velluto rosso che promette carezze e sorprese. Torni a sentire che qualcosa dentro si muove, un friccicore che ti fa scrollare di dosso le recenti sfighe come sabbia umida sulle gambe, pronta a rimetterti in gioco con lo charme di chi conosce il valore dell'attesa. E se fino a ieri sembravi una regina in pausa sabbatica, da venerdì torni a essere qualcosa in più.

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sembri uscito dal film Mulholland Drive: sei enigmatico, sensuale, un po’ sfuggente e parecchio conturbante. Non hai voglia di spiegare niente e se qualcuno si avventura nel cercare di capirti, lo lasci perdere nel tuo labirinto senza dargli indicazioni. Sei di poche parole e quelle che dici hanno un che di primitivo: sei tutto istinto, pelle, odori e sguardi che colpiscono come un morso dato per fame. Non ti interessa essere educato, ma vero. E, in questo momento, la tua verità è piena di desiderio e ambiguità. Chi ti vuole dovrà decifrarti. Ma attenzione: potresti risvegliargli fantasie che non sapeva nemmeno di avere.

Voto 6 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei come uno che si è preparato un discorso da urlo davanti allo specchio, ma poi, sul più bello, quando è ora di pronunciarlo davvero, si impappina. Hai voglia di raccontare, insegnare, ma ti manca il momento giusto o ti si inceppa il tono. E invece di sembrare affascinante, finisci per sembrare in cerca di attenzione. Le tue frecce, di solito dritte al cuore, adesso prendono strane deviazioni: colpiscono chi non c’entra niente o rimbalzano contro muri di indifferenza. Il tuo sex appeal c’è, ma è come uno spritz servito senza bollicine: qualcosa non funziona come vorresti. Meglio abbassare il volume e lasciare parlare gli sguardi, o il silenzio stesso, che certe volte fa più effetto di mille monologhi.

Voto 5/6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai addosso un fascino ruvido e non c’è bisogno che ti sforzi: bastano due risposte secche dette bene, uno sguardo al momento opportuno e la temperatura si alza anche se fuori piove. Sei come una città di notte, con le luci basse e le strade deserte: tutto sembra fermo, ma sotto la superficie pulsa un’energia nascosta, fatta di attese, di incontri furtivi e di promesse non dette. Non serve fare rumore, basta camminare nel silenzio con passo deciso, lasciando dietro di te una scia di curiosità e desiderio.Non devi spiegare nulla, né giustificarti; basta essere lì, nel momento, con quel magnetismo che fa tremare le certezze altrui.Poi, da venerdì, la storia cambia, ma intanto goditela: chi ti vuole, adesso, non vuole altro.

Voto 7/8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come quel tipo che parte per un weekend rilassante in un agriturismo e si ritrova, senza accorgersene, in mezzo a un rave nel bosco: hai detto che volevi solo staccare, ma sei finito a ballare scalzo sotto le stelle con perfetti sconosciuti, dimenticandoti chi aspettavi di richiamare. Per fortuna, nel weekend, Venere arriva come un centro benessere che ti accoglie senza giudicare e ti propone un massaggio detox. Non fa miracoli, ma ti rende più morbido, più disposto a fare pace con chi ti vuole ancora bene, nonostante tutto. Anche se le parole continuano a venirti un po’ storte, tipo menù di una trattoria tradotto male per gli stranieri, alla fine riesci a farti capire. Non serve dichiarare amore eterno: a volte basta esserci con le intenzioni giuste.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

All’inizio della settimana siete come una spa con vista sul mare: accoglienti, disponibili, pieni di buone vibrazioni e di sorrisi che fanno venire voglia di raccontarvi tutto. Chi ha bisogno di un favore, di un consiglio o anche solo di un po’ di dolcezza, dovrebbe approfittarne subito. Perché poi, senza preavviso, nel weekend vi trasformate in un aeroporto in alta stagione: irrequieti e con zero pazienza per chi vi si avvicina senza biglietto prioritario. Diventate irriconoscibili e le coccole vi irritano come la sabbia nei sandali. Avete bisogno di staccarvi un po’ dalle onde emotive altrui e tornare a sentire le vostre, magari in solitudine o con chi sa capirvi senza fare troppe domande.

Voto 5/6