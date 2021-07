Germania, esplode impianto chimico, ci sono feriti. La Protezione Civile: “Minaccia estrema” Allarme a Leverkusen, in Germania, dove stamattina si è verificata una violentissima esplosione in un’area in cui sorgono diversi stabilimenti chimici: la Protezione Civile ha classificato l’incendio – che ha causato il ferimento di diverse persone – come “minaccia estrema”. L’esplosione sarebbe avvenuta in un impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi.

A cura di Davide Falcioni

Allarme a Leverkusen, in Germania, dove questa mattina si è verificata una violentissima esplosione in un'area in cui sorgono diversi stabilimenti chimici: la Protezione Civile ha classificato l'incendio – che ha causato il ferimento di diverse persone – come "minaccia estrema" e ha chiesto ai residenti della città della Renania Settentrionale-Vestfalia di rimanere all'interno delle proprie case e tenere le finestre e le porte chiuse, dal momento che si è alzata in cielo una densa coltre di fumo nero potenzialmente molto pericoloso. Gli operatori del consorzio di aziende chimiche Chempark di Leverkusen hanno dichiarato che la causa dell'esplosione non è chiara: sono stati inviati sul posto vigili del fuoco e furgoni per il rilevamento dell'inquinamento. Il quotidiano Koelner Stadt-Anzeiger ha riferito che l'esplosione ha avuto luogo nel quartiere di Buerrig, nell'impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi Currenta. Leverkusen è la sede della Bayer, una delle più grandi aziende chimiche della Germania.

I quotidiani tedeschi riferiscono che sul luogo dell'esplosione sono state inviate decine di squadre di vigili del fuoco e diversi mezzi specializzati nell'analisi della qualità dell'aria. La deflagrazione è stata udita in tutta la città e la polizia, a scopo precauzionale e per velocizzare gli interventi dei soccorritori, ha deciso di chiudere la Autobahn 1, autostrada che lambisce a Leverkusen sulla quale ogni giorno transitano centinaia di migliaia di automobili. Anche tute le altre strade che attraversano l'area industriale sono state chiuse a scopo precauzionale. Il Chempark è uno dei più grandi parchi chimici d'Europa. Oltre 70 aziende vi hanno sede tra le città di Leverkusen, Dormagen e Krefeld-Uerdingen.