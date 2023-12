Gaza, Israele intensifica i bombardamenti sulla Striscia e annuncia l’irruzione in una base di Hamas Israele ha annunciato di aver intensificato gli attacchi sulla Striscia di Gaza. L’esercito di Tel Aviv avrebbe fatto irruzione nella base dell’intelligence militare di Hamas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano i combattimenti sulla Striscia di Gaza, con l'esercito israeliano che ha annunciato di star avanzando con le proprie truppe nelle zone del Sud. L'aviazione ha intensificato gli attacchi con almeno 50 bombardamenti contro tunnel e altre infrastrutture utilizzate da Hamas, secondo quanto dichiarato dal governo israeliano, per attaccare le divisioni di Tel Aviv.

L'Idf ha pubblicato alcuni video del battaglione Givati in azione, mentre infuriano i bombardamenti sulla zona della Striscia di Gaza. L'esercito di Israele avrebbe fatto irruzione nella base del quartier generale militare di Hamas a Khan Yunis, dopo essere avanzato ulteriormente nel Sud di Gaza. Secondo l'Idf, il quartier generale dell'intelligence sarebbe responsabile di tutte le attività del gruppo terroristico. Nello stesso complesso, secondo l'esercito di Tel Aviv, sarebbe stato localizzato anche un centro di comando della Jihad islamica palestinese.

Nel frattempo, il generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, lancia un appello per l'aumento urgente degli aiuti destinati alla popolazione della Striscia, a fronte di un nuovo esodo verso il valico di Rafah.

Leggi anche Il veto degli USA ha bloccato la risoluzione Onu per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Le forze israeliane hanno inoltre annunciato di aver localizzato e distrutto un appartamento nel nord della Striscia. L'abitazione sarebbe stata usata come nascondiglio da Yahya Sinwar, uno dei leader di Hamas. Secondo il Times of Israel, sotto la struttura vi era un ampio sistema di tunnel trovato dagli investigatori dell'unità di elite Yahalom, ad una ventina di metri di profondità con 218 metri di lunghezza.

Il bilancio delle vittime e la crisi umanitaria a Gaza

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di un secondo soldato durante il fine settimana. Il bilancio dei morti continua a salire tra i civili palestinesi, mentre i soldati israeliani morti in seguito all'inizio dei bombardamenti sulla Striscia sono ora 170. I due soldati uccisi sarebbero il sergente maggiore Constantine Sushko, 30 anni, del 7086° battaglione del Combat Engineering Corps, di Tel Aviv e il capitano Harel Ittah, 22 anni, comandante dell'unità di ricognizione della Brigata Givati.

Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 21.672 persone.

La telefonata di Vladimir Putin a Erdogan, focus su Gaza e Ucraina

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto una telefonata da parte del presidente russo Vladimir Putin. Al centro della conversazione tra i due leader, la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina.

In base a quanto reso noto dalla presidenza turca, i due presidenti avrebbero discusso anche la prossima visita di a Putin in Turchia. Erdogan ha ribadito a Putin la disponibilità della Turchia a mediare per trovare una soluzione al conflitto tra Mosca e Kiev.