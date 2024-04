video suggerito

Fulmine su campo di calcio della scuola: 18 ragazzi in ospedale in Giappone, due in arresto cardiaco Un fulmine che si è abbattuto su un campo di calcio di una scuola superiore ha trasformato una partita tra due squadre giovanili in una maxi emergenza medica in Giappone. Sono 18 i ragazzi in ospedale, i più gravi sono due studenti della Kamoto High School che sono andati in arresto cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un improvviso fulmine, che si è abbattuto su un campo di calcio di una scuola superiore, ha trasformato una partita tra due squadre giovanili in una maxi emergenza medica in Giappone. Almeno 18 ragazzi sono rimasti colpiti e trasportati in ospedale tra cui due più gravi che sono andati in arresto cardiaco e ora ricoverati nella città di Miyazaki, nel sud-ovest del Giappone.

La terribile scarica elettrica nel pomeriggio di mercoledì ora locale, nel campo sportivo della Hosho High School. L’allarme intorno alle 14:30 di ieri quando la partita tra la squadra locale e la Kumamoto Prefectural Kamoto High School è stata interrotta improvvisamente da un fulmine che si è abbattuto sul terreno a poca distanza dai giovani giocatori impegnati nella partita.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e dei soccorsi medici, oltre alle forze dell’ordine. Secondo i vigili del fuoco e la polizia di Miyazaki, un totale di 18 studenti sono stati trasportati in ospedale. I più gravi sono due studenti della Kamoto High School che sono andati in arresto cardiaco e rianimati sul posto prima del trasporto in ospedale. Entrambi sono arrivati privi di sensi in pronto soccorso e le loro condizioni sono gravi anche se uno di loro poi ha ripreso conoscenza. Un altro studente è ricoverato in condizioni di media gravità mentre per gli 15 ragazzi solo traumi lievi e quindi sono stati dimessi dopo gli accertamenti del caso.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, le condizioni meteo sul posto erano estremamente instabili al momento del fatto, a causa di un fronte di bassa pressione, e si stavano formando nuvole di pioggia sulla città di Miyazaki. L’Agenzia ha affermato che l’aria calda e umida fluisce verso un sistema di bassa pressione sulla regione di Kyushu nel Giappone sudoccidentale, crea le condizioni ideali per i fulmini. La stessa agenzia ha spiegato che per questo da martedì era in vigore un allarme per fulmini e per il rischio di forti raffiche di vento in molte zone della Prefettura di Miyazaki.

Nella stessa zona anche un aereo della Japan Airlines con 122 passeggeri ed equipaggio bordo è stato colpito due volte da un fulmine intorno alle 15 di mercoledì mentre stava salendo dopo il decollo dall'aeroporto di Miyazaki. Il velivolo, un Boeing 737-800 diretto all'aeroporto di Haneda, è stato costretto a cambiare rotta e a dirigersi vero l'aeroporto di Osaka Kansai ed è atterrato intorno alle 15:40. Nessun passeggero o membro dell'equipaggio è rimasto ferito.